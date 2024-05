Roberta Capua: “La separazione da Stefano Cassoli? Delusa e scottata”/ “Il mio futuro è mio figlio Leonardo”

Roberta Capua ha vissuto un anno di stravolgimenti. Non solo la separazione dal marito, l’uomo col quale avrebbe pensato di passare tutta la vita: nel 2023 ha perso anche entrambi i genitori. Il 2024, però, sarà un cambio di cambiamenti, come ha promesso a lei stessa e raccontato a “Storie di donne al bivio”: “Non ho un nuovo amore ma un’organizzazione mentale diversa. Sto facendo pulizia legata ad ogni ambito della mia vita. Sto facendo un ordine anche materiale, nella casa, nel mio cuore… Nei momenti difficili si capisce davvero chi ti sta vicino. Oggi mi sento una donna diversa, più forte. Sono pronta ad affrontare il futuro anche con meno persone intorno ma con quelle giuste, con quelle che mi danno sostegno”.

La separazione ha sconvolto la vita alla conduttrice, che immaginava di invecchiare con Stefano Cassoli: “Io non avevo messo in conto le cose come sono andate. Per questo ho rimesso in discussione certi valori e ho riorganizzato la mia vita. Sono rimasta scottata e delusa. Quando uno si trova di fronte a delle cose che non corrispondono al tuo modo di essere, va così. Non so perché sia successo. La mia storia d’amore è nata che ero già grande quindi l’idea di non essere stata in grado di valutare, la cosa mi spaventa. D’altro canto le persone cambiano. Non voglio darmi una risposta, voglio guardare avanti. Il mio futuro è mio figlio Leonardo. Il resto me lo sono lasciata alle spalle”.

Roberta Capua: “Tornerò in televisione”

“La televisione è la mia passione e ora sta tornando” racconta Roberta Capua, che condurrà presto un nuovo programma dopo essersi allontanata dai riflettori per ricostruire la sua vita dopo la separazione con Stefano Cassoli. Proprio la tv ha lasciato nella vita della conduttrice varie amicizie e legami duraturi: tra questi c’è Tiberio Timberi. “Ha rappresentato per me la spensieratezza. Io amo lavorare in squadra, mi piace moltissimo il lavoro di gruppo e il condividere oneri e onori. Con lui ci frequentiamo anche fuori” racconta la Capua.

Per Roberta, una carriera intera dedicata prima alla moda e poi alla conduzione, ma non al cinema: “Mi hanno chiesto una volta di girare un film ma non mi sentirei a mio agio nel ruolo dell’attrice. Una volta ho fatto un cameo per un amico, facevo la prostituta. È stato divertente vedere cosa c’è dietro le quinte perché è molto diverso da un programma tv. Ma io sono una perfezionista, una maniaca del controllo, quindi se non sono certa di ciò che posso fare, non mi butto” conclude a “Storie di donne al bivio”.











