Roberta Capua, malore nello show Non Sono Una Signora/ “Non so se ce la faccio, non respiro”

Tra i personaggi famosi che hanno scelto di trasformarsi in drag queen partecipando a “Non sono una signora”, lo show di Raidue condotto da Alba Parietti, spicca anche Roberta Cadua. La conduttrice si è trasformata in Vulcanya, ma riuscire a farlo non è stato affatto semplice. La trasformazione richiede un lungo lavoro di trucco e parrucco a cui si devono aggiungere costumi maestosi. Durante la trasformazione in Vulcanya, la Padua è stata colta da un malore come è stato mostrato durante la puntata trasmessa il 6 luglio.

Vestita con un abito in lattice, la Capua ha cominciato ad accusare fastidio non riuscendo a respirare perfettamente: “Mi tiri giù un po’ il mento? Lo sento molto aderente. Madonna, non so se ce la faccio. Non respiro, è troppo stretto il collo! Mi apri? Avete un ventilatore? Fa veramente caldo! Mi fa male il collo! Apritemi il collo! Mi sento svenire!”.

Roberta Capua e la sua Vulcanya eliminate da Non sono una signora

Nonostante il malore e la paura di dover abbandonare, Roberta Capua è poi riuscita a trasformarsi in Vulcanya anche se la sua permanenza all’interno dello show “Non sono una signora” è poi ugualmente finita a causa dell’eliminazione. La partecipazione al programma, tuttavia, ha lasciato un piacevole ricordo nella Capua che ha anche parlato del mondo delle drag queen e della loro arte come riporta Biccy.

“Vorrei far capire a tutti che le drag sono persone che praticano un’arte meravigliosa, che fanno spettacolo, che sono divertimento e allegria, ma che sotto c’è sempre una storia. Io vi ringrazio per avermi fatto vivere questa esperienza e spero di avere la possibilità di rincontrarvi”.

