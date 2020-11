Roberta Capua: “Maradona? Con le donne era un guascone”/ “L’ho incontrato e…”

Si ricorda Maradona nel salotto di Oggi è un altro giorno. Il grande campione ci ha lasciati ieri, 25 novembre, e sono in tanti a volerlo ricordare. Tra questi Roberta Capua che affronta però un altro aspetto del campione: la sua grandissima passione per le donne. Migliaia quelle che avrebbe avuto nel corso di questi anni, un successo ottenuto grande alla sua spiccata personalità oltre che alla sua fama. “Lui era davvero l’imperatore di Napoli. – ha ricordato la Capua in collegamento con Serena Bortone – Mi è capitato una volta di incontrarlo in una discoteca a Posillipo e aveva uno stuolo di ragazze impazzire per lui. Questo perché era lui, aveva un carisma, una gioia di vivere…”

Roberta Capua: “Maradona e il successo con le donne”

Se Marisa Laurito a Oggi è un altro giorno ne ha ricordato il genio, Roberta Capua ha puntato l’attenzione sul successo che Diego Armando Maradona aveva con le donne soprattutto nel periodo in cui giocava al Napoli. “Lui la vita se l’è goduta, andava sempre in giro e stava in mezzo alla gente, nel bene e nel male. – ha raccontato ancora la conduttrice, per poi sottolineare come il campione fosse molto sicuro di se non solo in campo ma anche nell’approccio col mondo femminile – Era un guascone, molto sicuro di se stesso e anche con le donne era molto spavaldo, sapeva che poteva avere tutto ciò che voleva o quasi.” ha concluso.



