Roberta Capua, la confessione straziante: “Ho perso i miei genitori e ora il mio ex marito, non riesco ancora a parlarne”.

Roberta Capua sta affrontando un periodo molto delicato e difficile, un lutto che non scorderà mai. Per lei sono anni di cambiamenti, come ad esempio il fatto che il suo unico figlio Leonardo è partito per la Spagna per studiare all’università. Ma questo fa parte del corso della vita. Non è naturale invece la morte del suo ex marito Stefano Cassoli, morto il 31 maggio di quest’anno: “Il mio ex marito ha avuto un incidente e non c’è più. Lo dico per la prima volta“, ha dichiarato a F.

“Fino a oggi non sono riuscita a parlarne pubblicamente. Sono troppo addolorata e non sono ancora pronta. Lui è stato e resterà il più grande amore della mia vita“, continua Roberta Capua, spiegando che la morte di Stefano Cassoli è stata la ciliegina sulla torta ad una serie di eventi tristi che le sono capitati negli ultimi anni. Non tutti sanno, infatti, che Roberta Capua ha perso anche i suoi genitori nel 2023, uno dopo l’altro: “Ma voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me“.

Roberta Capua a Bella Mà accanto a Diaco con una rubrica tutta sua

Roberta Capua è pronta ad iniziare una nuova avventura a Bella Mà accanto a Pierluigi Diaco, dove curerà una rubrica che si occupa di parlare della televisione del passato. Di recente, la conduttrice ha anche ricordato con affetto Pippo Baudo, spiegando di averlo incontrato spesso nel corso del tempo: “Ricordo il Premio per gli italiani nel mondo del settembre 2002, sulla Rai. Si svolgeva al Vittoriano di Roma, con ospiti prestigiosi come Sophia Loren e Alberto Sordi“, ha spiegato sempre a F, “Ero super emozionata all’idea di condurre con un mostro sacro come lui, ma mi mise subito a mio agio“.

Ancora oggi Roberta Capua è grata a tutti i fan che nel tempo le hanno sempre mostrato moltissimo affetto standole vicino anche negli anni in cui si era allontanata dal mondo del lavoro per seguire da vicino il figlio Leo, allora piccolo. Non sono mancate ovviamente le situazioni spiacevoli, dato che un corteggiatore si era trasformato in uno stalker: oltre a farle recapitare molti regali, aveva scoperto anche il suo indirizzo di casa…