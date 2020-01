Roberta Carluccio/ Chi è la fitness influencer esperta di twerk (Pupa e il Secchione)

C’è un ospite speciale nella nuova puntata de La Pupa e il Secchione: lei è Roberta Carluccio, fitness model che si presenta alle coppie come esperta di twerking. Sta a lei infatti insegnare alle varie coppie in gara i passi base per una prova proprio basata sul twerk. Ma chi è la bella Roberta Carluccio? Nata a Torino il 12 Giugno del 1997, a soli 7 anni debutta come baby-modella al Pitti Bimbo, al quale parteciperà poi per 14 edizioni. Modella, fitness influencer, ballerina, Roberta è ricca di caratteristiche che, negli anni, le hanno assicurato il successo. Ha sfilato per numerosi cataloghi di abbigliamento ed è apparsa in molti spot pubblicitari.

Roberta Carluccio, dal fitness al twerk: chi è

È poi entrata a far parte di “Newtopia”, nella squadra di Fedez. Ha studiato e ottenuto la certificazione AICS-CONI e il Diploma Nazionale come Istruttrice di Fitness e di Body Building. Ha lavorato con molti bran noti, come Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Diesel. E ancora Guess, Adidas e Gaudi. Ha posato anche per numerosi magazine di moda e non solo. Come Fashion Magazine, Modabimbi, Vogue, Donna Moderna, Diva, Gioia e tanti altri ancora. Questa sera si diletta in un’altra sua passione, il twerk: come si comporteranno le coppie de La Pupa e il Secchione?

