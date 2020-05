Roberta Carluccio, sfilata intimo Ciao Darwin 8/ Corpo mozzafiato impossibile da dimenticare

Pubblicità

Impossibile non ricordare Roberta Carluccio, la fitness model che abbiamo avuto modo di conoscere a Ciao Darwin 8. La personal trainer infatti ha partecipato ad una puntata che andrà in onda in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 9 maggio 2020. E in cui potremo rivederla grazie al Defilè, dove metterà in mostra curve mozzafiato e un outfit minimalista che ha fatto girare la testa a parecchi spettatori. Clicca qui per rivedere il video di Roberta Carluccio. Durante la messa in onda originale, la modella ha approfittato delle Stories di Instagram per commentare la puntata con tutti gli ammiratori. “Non potevo non mettermi una maglia color evidenziatore, mi pare ovvio“, ha sottolineato. Poi ha consigliato a tutti di guardare attentamente il Defilè, soprattutto la sfilata di intimo del Web. “Scusa papà”, ha poi scritto, per via del balletto fatto con uno dei ballerini professionisti.

Roberta Carluccio, programma di fitness sui social

Roberta Carluccio non poteva che approfittare dei social per portare avanti il suo programma di fitness. La modella ed ex concorrente di Ciao Darwin 8 ha riscosso infatti un importante successo grazie agli allenamenti condivisi con i followers. L’obiettivo? “Avere un lato B tonico e in forma e ottenere il tuo fisico ideale“, scrive, “sono obiettivi assolutamente raggiungibili e sono qui per aiutarti a prenderti cura del tuo corpo e migliorare la tua forma fisica“. Non solo allenamenti mirati però, specifica Roberta, ma anche un regime alimentare corretto per ottenere la forma fisica desiderata. A prova delle sue promesse, la modella ha pubblicato un selfie in cui mostra il suo personale lato B grazie a due diverse angolazioni. Clicca qui per guardare la foto di Roberta Carluccio. La modella a quanto pare preferisce mostrarsi sexy solo nelle foto destinate ai post, mentre nelle Stories è possibile ammirarla con un outfit un po’ più casereccio. Occhiali, coda di cavallo e persino un po’ di scottature da sole. Per la gioia degli ammiratori, basta attendere qualche secondo prima di ritrovare in primo piano il fisico mozzafiato di Roberta, che balla in terrazza con il suo costume nero. Spazio poi a qualche momento serio: la modella si chiede come mai tante persone abbiano dimenticato che l’emergenza sanitaria è ancora in vigore. “Vorrei almeno che prendessero coscienza che fra 15 giorni circa l’Italia sarà di nuovo ferma“, dice.

