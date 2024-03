Roberta Castoldi, chi è la sorella di Morgan/ “Non ho fidanzato né fidanzata, con mio fratello ridiamo tanto”

Morgan, chi è la sorella Roberta Castoldi? Vita privata e carriera della poetessa e violoncellista

Nella puntata di oggi de La volta buona, venerdì 15 marzo 2024, sarà ospite anche Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi. Sul complesso e tormentato musicista si sa quasi tutto sia sulla sua vita professionale e artistica che su quella privata, più riservata, invece, è la sorella di Morgan, Roberta Castoldi. Chi è? Nata a Monza nel 1971, ha dunque quasi 53 anni è una musicista e poetessa. Con il fratello minore condivide l’amore per la musica e l’arte in genere. Si è Laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano e poi ha proseguito la formazione accademica conseguendo un dottorato di ricerca in Filosofia e Scienze Cognitive.

Mario e Luciana Castoldi, chi sono i genitori di Morgan/ "Mio padre era un infelice, si è tolto la vita"

Per quanto riguarda la carriera, Roberta Castoldi ha pubblicato il suo primo libro di poesie La Scomparsa, nel 1998 grazie all’incontro con Franco Loi. A questa sono seguite poi altre due raccolte, Il bianco e la conversazione nel 2007 e La formula dell’orizzonte nel 2022. A 13 ha scoperto il violoncello e da allora non se n’è più separata. Della vita privata di Roberta Castoldi si sa che ha una figlia Dora quasi maggiorenne nata dall’amore per il musicista Dario Ciffo, violinista degli Afterhours.

Bugo scosso a Verissimo: "Ecco quel è la mia verità su Morgan e Sanremo 2020"/ "Affetto ricevuto da mia mogli

Roberta Castoldi, chi è la sorella di Morgan? “Insieme ridiamo tantissimo”

Fornite le informazioni a grandi linee su chi è la sorella di Morgan, Roberta Castoldi. La musicista e poetessa in una recente intervista concessa ad Oggi ha parlato del rapporto con il fratello Marco: “Quando ci vediamo, non possiamo non parlare di musica, libri, filosofia. Ma soprattutto ridiamo tantissimo. Vediamo i video musicali senza musica e ci ammazziamo dalle risate. Certo non è più come quando vivevamo insieme, cioè fino a quando lui, a 25 anni, non ha avuto la prima bambina, Anna Lou”

Lite Bugo vs Morgan e processo in tribunale/ "Azione legale per tutelare dignità": nella prossima udienza...

Infine, Roberta Castoldi non si è sbilanciata sulla sua situazione sentimentale rimanendo molto vaga anche sul suo orientamento: “Ho una figlia che sta per compiere 18 anni, non ho un compagno, né una compagna. Sono libera come il vento”. Ha un ottimo rapporto con l’ex compagna del fratello e madre della nipote Anna Lou, Asia Argento con cui anche recentemente ha lavorato insieme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA