Roberta, chi è la moglie di Mino Raiola/ Conosciuta durante uno dei suoi primi affari nel calcio

Chi è Roberta la moglie di Mino Raiola?

Roberta, donna di origine foggiana, è la moglie del famoso procuratore sportivo, Mino Raiola, morto oggi, sabato 30 aprile, a Milano. L’agente è scomparso in seguito all’aggravarsi della malattia con cui lottava tempo. Dopo le polemiche dei giorni scorsi è stata la famiglia del procuratore a dare il triste annuncio. Della sua vita privata non si è mai saputo molto. Ciò che è certo è che Mino Raiola era molto legato alla moglie Roberta, conosciuta in Puglia durante uno dei suoi primi affari in ambito calcistico. Dal loro primo incontro ad oggi sono passati ben trent’anni: trent’anni molto intensi, anche se intervallati da lunghe assenze, come ammesso dallo stesso Mina Raiola, che spesso era lontano da casa per motivi lavorativi.

Vincenzo, chi è il fratello di Mino Raiola/ Procuratore sportivo, giovedì era a Torino

Roberta, moglie di Mino Raiola e madre dei suoi due figli

Della storia d’amore di Roberta e Mino Raiola non emergono molti altri dettagli, se non il fatto che dalla loro relazione sono nati due figli, anche loro appassionati del mondo del calcio, esattamente come lo era padre. Nessuno dei due, tuttavia, pare aver intrapreso una carriera simile alla sua. Alcuni anni fece clamore la notizia dell’acquisto di una lussuosa villa a Miami che sarebbe persino appartenuta ad Al Capone. Per tutta la famiglia Raiola, naturalmente, oggi è un giorno molto triste e difficile. Sono stati proprio la moglie e i figli a comunicare con un post su Twitter la scomparsa del 54enne procuratore italo-olandese. Il mondo del calcio si è stretto intorno a loro, in questo momento struggente.

LEGGI ANCHE:

Mino Raiola, come è morto e malattia del procuratore di calcio/ "Ha lottato fino alla fine"Calafiori contro haters di Mino Raiola/ "Chi festeggia la sua morte fa schifo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA