Roberta, chi è la moglie di Mino Raiola/ Due figli e un amore lungo 30 anni

Roberta, chi è la moglie di Mino Raiola morto a 54 anni

A soli 54 anni è morto Mino Raiola, uno degli agenti sportivi più potenti del mondo. Oltre ad aver costruito un impero con il suo fiuto imprenditoriale, Raiola era riuscito a costruire una famiglia con l’unica donna con cui ha condiviso circa trent’anni di vita. Del privato di Raiola si sa davvero poco, ma stando a quello che riporta il portale Calciopolis.it, pare che la moglie di Raiola si chiami Roberta. Di lei non si sa altro se non che ha dedicato la propria vita al marito con cui ha formato una famiglia con la nascita di due figli.

Se della vita professionale di Raiola si sa tutto, così non è della sua vita privata. Il famoso agente che, lo scorso gennaio era stato operato d’urgenza e le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore fino a condurlo alla morte, ha sempre protetto la propria vita privata. Tuttavia, su come sia nato il suo amore con Roberta c’è qualche dettaglio in più.

Roberta e Minoa Raiola: come era nato il loro amore

Per tutta la vita, Mino Raiola ha avuto accanto a Roberta. Come fa sapere il portale Calciopolis.it, l’amore tra i due era nato in Puglia, durante uno dei primi viaggi di lavoro del famoso agente sportivo. Di origini foggiane, la donna ha diviso la propria vita con Raiola il quale, tuttavia, diverso tempo fa, ammise di non riuscire a vedere molto la propria famiglia a causa dei numero impegni di lavoro.

La notizia della morte di Raiola ha rapidamente fatto il giro del web. La famiglia, tuttavia, si è trincerata dietro il silenzio. Sia la moglie che i figli dell’agente pare non amino le luci dei riflettori.

