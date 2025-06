Chi è Roberta, la migliore amica di Cristina Plevani all'Isola dei Famosi 2025: "È l'ex moglie di un mio ex compagno con cui ho convissuto per mesi"

È una storia molto particolare quella che lega Cristina Plevani alla sua amica Roberta e a sua figlia Caterina. Da vicine di casa a migliori amiche, passando anche per un ex compagno in comune. È stata proprio l’attuale naufraga dell’Isola dei Famosi 2025 a raccontare la storia della loro amicizia, dopo un videomessaggio ricevuto da entrambe a Verissimo. “Lei è una mia vicina di casa con sua figlia”, ha esordito Cristina, ammettendo di aver avuto una relazione con l’ex marito, e padre della ragazza, andata avanti con una convivenza durata tre mesi.

“In quel periodo, Caterina mi ha adorato sin da subito, poi ho conosciuto anche l’ex moglie di lui e siamo diventate amicissime!”. Oggi, la storia con l’ex marito dell’amica è ormai finita da tempo (e anche male), ma l’amicizia con Roberta e con sua figlia Caterina è viva e fortissima.

Roberta è la migliore amica di Cristina Plevani: sorpresa di compleanno in arrivo all’Isola dei Famosi 2025?

Tanto che entrambe hanno registrato un videomessaggio per Cristina Plevani poco prima che lei partisse per l’Isola dei Famosi 2025, in cui ha detto: “Di Cristina ho scoperto una grandissima forza, una simpatia estrema. La sua sincerità a volte può essere anche pungente. Conosce tante persone ma da confidenza a poche di queste. Ci aiutiamo a vicenda, ci rispettiamo molto e ci vogliamo molto bene. Ha un cagnolino che si chiama Nano ed è bellissimo. – e ha concluso con un appello alla futura naufraga – Rimani all’Isola fino alla fine, devi vincere!”. Roberta si è anche mostrata nel pubblico dell’Isola dei Famosi a supporto dell’amica Cristina , e potrebbe essere proprio lei a sbarcare in Honduras per una sorpresa di compleanno all’amica, che ieri ha compiuto 53 anni.

