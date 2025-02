Roberta, chi è l’ex moglie di Enzo Iacchetti: il supporto a inizio carriera

Enzo Iacchetti negli anni ha raggiunto il grande successo televisivo con Striscia la Notizia, vero e proprio trampolino di lancio che, negli anni ’90, gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico. Gratificato dalle soddisfazioni che la sua carriera gli ha regalato e dagli importanti traguardi raggiunti, il conduttore non dimentica da dove è partito e chi gli è stato vicino, supportandolo sin da subito, anche quando fiducia ed energie venivano meno all’inizio del suo percorso.

Tra i suoi storici fan c’è anche l’ex moglie Roberta: della donna che per diversi anni è stata al fianco di Enzo Iacchetti non si conoscono molte informazioni, essendo lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione. La coppia ha vissuto un amore intenso, impreziosito dalla celebrazione di un matrimonio e dalla nascita del figlio Martino nel 1986. “Devo a lei se oggi sono qui: la sera mi spronava e diceva ‘Vai a suonare al Derby, che è la cosa che ti riesce meglio’. Mio figlio aveva 14 anni quando ci siamo separati e ci ha confessato: ‘Finalmente, non ne potevo più delle vostre liti’…”, aveva raccontato in un’intervista al Corriere della Sera nel 2019.

Martino, chi è il figlio di Enzo Iacchetti e l’ex moglie Roberta

Nonostante la separazione, Enzo Iacchetti e l’ex moglie Roberta hanno sempre conservato un ottimo rapporto seguendo da vicino la crescita del figlio Martino nel massimo rispetto e affetto reciproco. Il conduttore soprattutto non dimentica il supporto della donna a inizio carriera, e il suo intervento decisivo nel spronarlo a trovare la sua strada e far conoscere la sua arte.

Anche il figlio Martino ha voluto seguire inizialmente le orme del padre, avvicinandosi al mondo dello spettacolo, della musica e recitando anche a teatro. Proprio il teatro è una delle sue grandi passioni che l’hanno portato, negli ultimi anni, a diventare insegnante nelle scuole dopo aver fatto l’accademia. Martino, inoltre, non ha vissuto una giovinezza semplice e tranquilla poiché segnata da una malattia: per lui e i suoi genitori sono stati anni complicati ma, insieme, hanno affrontato con forza questo calvario sino al suo superamento.

