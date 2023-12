Roberta Cortesi rintracciata dopo scomparsa a Malaga/ Giallo risolto, la giovane trovata in Spagna

Sta bene ed è stata rintracciata in Spagna Roberta Cortesi, la donna italiana scomparsa il 25 novembre scorso a Malaga in circostanze che avevano allarmato la famiglia. La sorella, conferma Chi l’ha visto?, ha comunicato poche ore fa di essersi messa in contatto con lei. I parenti avevano lanciato un appello durante l’ultima puntata della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Il caso aveva destato immediata apprensione e sembra essersi risolto positivamente poche ore fa.

Nelle ultime ore, la donna, 36enne di origine bergamasca, avrebbe parlato al telefono con la sorella e la madre spiegando di essere in buone condizioni di salute. Adnkronos ha ricevuto conferma del ritrovamento dalla Farnesina dopo giorni di grande paura per i familiari di Roberta Cortesi. La donna, trasferitasi in Spagna circa 2 anni fa, non avrebbe più dato notizie di sé dalla mattina del 25 novembre quando, via WhatsApp, avrebbe salutato la madre prima di andare al lavoro presso un un bed and breakfast della città.

Roberta Cortesi ritrovata in Spagna: ancora ombre intorno alla scomparsa

La 36enne Roberta Cortesi, originaria di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, sarebbe stata rintracciata a casa di un nuovo fidanzato e avrebbe dichiarato di aver perso il telefonino. Lo riporta Adnkronos, mentre secondo Ansa sulla scomparsa insisterebbero ancora delle ombre. Di lei non si avevano notizie da 17 giorni e l’ultimo contatto con la famiglia risaliva alle 12:20 di sabato 25 novembre, poco prima di iniziare il turno di lavoro. Al telefono con la madre la donna sarebbe sembrata tranquilla come sempre, ma la famiglia non avrebbe ricevuto la sua chiamata a fine turno.

La domenica seguente, il 26, Roberta Cortesi si sarebbe dovuta recare nuovamente al lavoro ma sarebbe stata assente senza preavviso. Da quel momento, sparita misteriosamente nel nulla. La denuncia di scomparsa sarebbe stata presentata dalla famiglia nei giorni seguenti e per risolvere il caso della 36enne era stata coinvolta l’Interpol, in contatto con la polizia spagnola e l’ambasciata italiana a Madrid. La donna ora potrà chiarire dove è stata nelle settimane in cui si cercava una traccia che portasse a lei.











