Susanna Tamaro e Roberta De Falco, 30 anni insieme a Orvieto: una storia d’amore fuori dagli schemi.

Susanna Tamaro ha una compagna di nome Roberta De Falco, anche lei scrittrice. Entrambe vivono felici in quel di Orvieto e stanno insieme ormai da trent’anni, già prima del successo del capolavoro “Va dove ti porta il cuore“. Non è comune che la Tamaro parli della sua vita privata, eppure ogni tanto ha voluto condividere qualche dettaglio sentimentale come ad esempio da Serena Bortone quando a Che sarà spiegò di aver incontrato Roberta De Falco a Roma alla fine degli anni Ottanta.

Dopo varie relazioni finite male, la De Falco decide di spostarsi a Orvieto nel loro meraviglioso Casale in Umbria dove portano avanti la loro vita insieme. Nel corso del loro rapporto, decidono anche di adottare una famiglia peruviana con tanto di bambini, e di loro si sono prese sempre cura dando un ulteriore senso alla loro storia d’amore.

Susanna Tamaro e Roberta De Falco: “Non siamo una coppia tradizionale“

Susanna Tamaroe Roberta De Falco si sono sempre sostenute a vicenda anche riguardo alla loro carriera: “Qualche anno fa ero un po’ annoiata, il lavoro di sceneggiatrice non mi appagava più, non potevo essere “padrona” delle mie opere. Allora Sus mi ha dato un’idea per un giallo: “Fai una badante con una vecchia cattiva”, aveva raccontato la De Falco. “Ci ho provato e ho scoperto che mi riusciva. Secondo me aiutare gli altri a trovare la propria strada è vero amore”, continua.

Entrambe, però, hanno sempre annunciato di non essere una coppia tradizionale come penseremmo naturalmente: si vogliono bene come una famiglia ma nella loro relazione non c’è sesso. Ecco cos’aveva detto a tal proposito Roberta in una rivista: “Sì, ma in quanto persone. Ci vogliamo bene come una famiglia. Ma non siamo una coppia nel senso tradizionale del termine, se vuole saperlo non c’è mai stato sesso tra di noi. Però che noia parlare sempre di che cosa facciamo in camera da letto, è possibile che le persone siano solo interessate a quello che succede dopo le otto di sera? Io ho un mondo enorme da raccontare che va oltre le mie mutande”.