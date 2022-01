Roberta di Fiore, fidanzata Andrea Lo Cicero/ Modella atipica, assente dai social e..

Chi è Roberta Di Fiore?

Roberta Di Fiore è la fidanzata del celebre conduttore televisivo ed ex rugbista Andrea Lo Cicero. Della vita privata della coppia sappiamo pochissimo, anche per volontà dei due fidanzati che evidentemente tengono molto alla loro privacy. Sbirciando in rete, tuttavia, siamo riusciti a scoprire qualcosina sul conto della dolce metà dello sportivo. La sua compagna lavora come modella e fotomodella, oltre a gestire insieme ad Andrea l’azienda agricola della famiglia di lui.

Biagio D'Anelli, dedica a Miriana "Un mese dal primo bacio"/ Lei: "L'ho sognato oggi"

I due non sono sposati, ma non è detto che un giorno non decidano di compiere il grande salto. Roberta di Fiore, al contrario del suo fidanzato Andrea, non è presente sui canali social e resta quindi piuttosto distante dal mondo dello spettacolo e più generei dai riflettori dei social. Benché Lo Cicero sia invece molto attivo sui social, della sua fidanzata parla molto raramente.

Perchè Paolo Fox non c'è a "I Fatti Vostri"/ Sui social scoppia la polemica e...

Roberta Di Fiore e Andrea Lo Cicero, quello spavento per colpa di un cacciatore

Anche nelle interviste televisive, l’ex rugbista si concentra perlopiù su altri aspetti della sua vita. Difficilmente menziona Roberta di Fiore, che però è sempre presente a eventi e presentazioni tv in sua compagnia. Solo in un caso, alcuni mesi fa, entrambi sono finiti sui giornali per denunciare lo spavento provato all’interno di una delle proprietà di Andrea, a Nepi, provincia di Viterbo quando un cacciatore avrebbe ucciso un’asina davanti ai loro occhi.

“Noi, io mio figlio e mia moglie Roberta, eravamo qui e abbiamo visto tutto. Potevano colpire me o mio figlio. L’asina è morta tra le mie braccia ma io non potevo fare niente”, avevano raccontato con toni commossi e a tratti disperati, al termine di quella brutta esperienza.

Delia Duran torna con Alex Belli?/ "Non mi ha detto di Soleil per paura, il nostro amore si può salvare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA