Roberta Di Fiore, fidanzata Andrea Lo Cicero/ Modella senza social: chi è la compagna

Andrea Lo Cicero, ex rugbista, sarà protagonista insieme a Brenda Lodigiani di Celebrity Chef, programma condotto da Alessandro Borghese. Il format, che prevede le sfide tra due celebrities, vedrà l’ex sportivo tra i concorrenti nella puntata di venerdì 6 maggio. Il programma, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Tv8, in prima visione assoluta, condotto da Borghese, vedrà la sfida tra Andrea Lo Cicero e Brenda Lodigiani proprio il 6 maggio. L’ex rugbista e l’attrice si sfideranno in una gara sicuramente emozionante. Davanti alla tv ci sarà certamente Roberta Di Fiore, compagna dell’ex sportivo. Chi è e cosa sappiamo di lei?

L’ex rugbista condivide la sua vita insieme a Roberta Di Fiore, modella della quale però si sa pochissimo. Pare infatti che la compagna di Lo Cicero non abbia i social e sia lontana dai riflettori. Tutto ciò che sappiamo, infatti, si può dedurre dall’account social di Andrea, che a volte pubblica scatti in compagnia della donna.

Chi è Roberta Di Fiore

L’amore per il rugby e la lunga carriera nel mondo dello sport hanno reso Andrea Lo Cicero famoso in ambito sportivo, ma tutto ciò che è arrivato dopo lo ha reso noto al grande pubblico. Dopo il ritiro, infatti, l’ex rugbista ha partecipato a vari programmi come ad esempio La Prova del cuoco su Rai 1 ma anche ad altri format culinari, come appunto Celebrity Chef. La cucina è infatti una delle sue grandi passioni. Nella vita privata, Andrea condivide le sue giornate con Roberta Di Fiore, sua compagna.

L’ex sportivo e la top model si frequenterebbero dal 2013 e dopo poco tempo dall’inizio della storia sarebbero andati a vivere nella casa di campagna di Lo Cicero, in provincia di Viterbo. I due gestiscono insieme l’azienda agricola di famiglia proprio nel luogo in cui hanno scelto di abitare e mettere radici. Insieme hanno avuto un figlio, Ettore, nato nel 2019. Nonostante la passione per la cucina, Lo Cicero non vuole avere un’attività: “Avere un ristorante non fa per me. Ti condanna a vita è un po’ come stare seduti sempre sulla stessa poltrona. Io, invece, ho una vita molto dinamica“. Con Roberta, infatti, gestisce la sua azienda che lo riempie di soddisfazioni.

