Roberta Di Padua, a Uomini e donne il sosia di Ricky Martin/ Addio Riccardo?

Uomini e donne, Roberta Di Padua conquista due corteggiatori, dopo l’ex Riccardo Guarnieri

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con Roberta Di Padua che potrebbe dire addio all’ex Riccardo Guarnieri, anche per un sosia di Ricky Martin. Ebbene sì, dopo aver dato spettacolo in un sexy siparietto con l’ex conosciuto al dating show, per la dama di Napoli potrebbe essere la volta buona della conoscenza del grande amore in TV. Così come svelano le anticipazioni TV relative alla registrazione della nuova puntata di Uomini e donne, tenutasi il 28 gennaio 2023, Roberta Di Padua incassa dei nuovi pretendenti al trono over, presentatisi con l’intento di farla capitolare in amore.

“Per Roberta sono scesi 2 corteggiatori… -anticipa anzitempo delle nuove puntate prossimamente in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Uomini e donne classico e over, pagina social a cura di Lorenzo Pugnaloni -uno di 30 anni e uno di 40 anni”. A quanto pare, quindi, l’ex storica di Riccardo Guarnieri ottiene nuovo ed importante tassello al puzzle dei corteggiatori. “Quello di 40 lavora nei locali come imitatore di Ricky Martin” – è l’anticipazione bop del trono over che vede protagonista la femme fatale di Napoli. Ma non é tutto.

Arriva il sosia di Ricky Martin a Uomini e donne: la scelta di Roberta Di Padua

Perché, poi, la talpa dell’occhio-pubblico dell’indiscrezione ripresa si sbilancia in una “first-reaction shock”, al confronto crudo tra il sosia e l’originale, Ricky Martin: “Ma in realtà nemmeno le scarpe ha come le sue (il riferimento é al re latin-pop della sensualità, Ricky Martin, ndr)”.

La scelta di Roberta Di Padua a Uomini e donne? Dopo aver tentato l’ex Riccardo Guarnieri, imboccandogli delle fragole da bendato, nel mezzo della sfilata a tema “sensualità”, Roberta Di Padua decide di promuovere in studio entrambi i due nuovi corteggiatori. Sosia di Ricky Martin, incluso. Cosa ne penserà Riccardo Guarnieri? Che con il tarantino sia chiusa ogni possibilità di un ritorno di fiamma, per Roberta Di Padua? Chissà…

