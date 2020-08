Roberta Di Padua: “Arruolata nell’esercito a 23 anni”/ “Mi sono sentita annullata”

Roberta Di Padua, nota dama del trono Over di Uomini e Donne, è la protagonista di alcune dichiarazioni rilasciata al Magazine dedicato al dating show condotto da Maria De Filippi. La donna ha svelato in particolare che all’età di 23 anni ha deciso di arruolarsi nell’esercito, contro il volere dei suoi genitori. Un’esperienza che l’ha segnata e, come lei stessa ammette, l’ha fatta sentire un po’ annullata. “Avevo 23 anni e contro la volontà dei miei genitori sono andata a fare il concorso per arruolarmi nell’esercito, ho passato le visite, ho fatto l’addestramento ad Ascoli e poi mi hanno dato come destinazione Solbiate Olona, al confine con la Svizzera. Un’esperienza forte, la più forte della mia vita, che mi ha tolto e dato tantissimo”, ha raccontato Roberta, che è rimasta nell’esercito per circa un anno.

Roberta Di Padua: “Come donna mi sono sentita un po’ annullata”

Dopo un anno, Roberta Di Capua ha deciso di non continuare. Oggi dichiara: “per me è stata importante la parentesi militare, proprio per uscire dalla campana di vetro costruita dai miei genitori per me. – e spiega – Gli allenamenti sono egualmente duri e benché fosse una vita che non faceva per me, almeno a lungo termine, non mi pento assolutamente della mia scelta.” Tuttavia ammette che “Personalmente come donna mi sono sentita leggermente annullata, io poi sono una persona molto attenta alla cura del mio corpo;” Ma dall’altra parte della medaglia “da quella esperienza ho tratto una forza enorme: io oggi non ho paura più di nulla, non ho più paura di affrontare nessuno.” ha concluso la dama di Uomini e Donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA