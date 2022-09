Roberta Di Padua, confronto a Uomini e Donne con Davide e Chiara?/ “La verità…”

Roberta Di Padua torna a Uomini e Donne?

Roberta Di Padua è stata una delle dame più amate del parterre del trono over di Uomini e Donne. All’interno della trasmissione ha avuto alcune frequentazioni come quella con Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Dopo la fine della storia con quest’ultimo, Roberta non è più tornata in trasmissione. Almeno fino ad oggi perchè nel corso della nuova puntata, in onda a partire dalle 14.45, Roberta potrebbe essere la protagonista di un confronto molto atteso ovvero quello tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, infatti, al confronto tra Davide e Chiara ha partecipato anche Roberta.

Come mai Roberta sarà presente in studio durante il confronto tra Davide e Chiara? Per una cena che l’ex dama del trono over si è concessa con Davide e le cui foto sono finite sui social.

Lo sfogo di Roberta Di Padua

Dopo le immagini della cena con Davide Donadei, Roberta Di Padua si è lasciata andare ad uno sfogo sui social raccontando la propria versione dei fatti. “Raccontare di una cena e di un incontro è gossip; speculare, inventare e condannare (senza conoscere e senza sapere) una donna single che ancor prima di essere un personaggio pubblico è una persona normale, padrona delle proprie scelte e della propria vita, è sciacallaggio (pseudo gossippari che mistificano la realtà e ingannano il pubblico pur di avere seguito sulle proprie pagine), questa non è cronaca rosa ma serve solo a generare cattiveria e hater”, le parole della dama.

“Il parere e l’appoggio del pubblico, non sono state mai tra le mie priorità, sono libera, diretta, ho deciso sempre secondo la mia testa e il mio cuore… La verità, come sempre, verrà fuori ma da me! Il tempo (come già accaduto) darà le risposte. Fate sogni tranquilli!”, ha concluso.

