Roberta Di Padua: “Contano i fatti!”/ La confessione, dopo l’addio a Uomini e donne

Uomini e donne: Roberta Di Padua rompe il silenzio dopo l’addio

É una Roberta Di Padua delusa nei sentimenti la dama uscente di Uomini e donne e protagonista di uno sfogo via social, che non lesina riferimenti all’ex, Alessandro Vicinanza. Poco prima di segnare la nuova uscita di scena dal programma fondato sulla ricerca dell’amore, in una nuova puntata di Uomini e donne Roberta Di Padua pativa il dolore nell’assistere alla dichiarazione di interesse di Alessandro Vicinanza nutrito verso la rivale tra le dame al trono over, Cristina.

Roberta Di Padua registra l’addio definitivo?

A supportare prontamente Roberta, ci pensava poi la conduttrice Maria De Filippi che sottolineava come la dama avesse tutto il diritto di voler essere la prima scelta del suo uomo ideale e di non accontentarsi, tra gli alti e i bassi in una relazione, con tanto di “terza incomoda”. E l’agitazione interiore per la dama di Cassino si é protratta fino alla nuova uscita della diretta interessata da Uomini e donne e in replica a chi, via social, si chiede come stia e cosa l’abbia portata all’addio al programma, Roberta usa Instagram per ringraziare i fan per l’affetto che le hanno dimostrato da quando è trapelata via fonti social come gli account di Lorenzo Pugnaloni, l’anticipazione sul suo addio al programma.

“Dico solo grazie”, scrive l’ormai ex dama di U&D in una Story alla quale aggiunge il brano “Vivere senza di te” di Rosario Miraggio. E la frecciata sibillina della dama sarebbe così indirizzata all’ex Vicinanza, dichiaratosi a Cristina: “Non fidarti di chi usa le parole, contano i fatti”.

Insomma, dati i nuovi risvolti nella vita di Roberta Di Padua, sembra che la dama di Cassino abbia intenzione di restare lontana dal dating-show. Chiaramente non può escludersi, comunque, l'ipotesi di un possibile nuovo ritorno di Roberta nel cast dei protagonisti del trono over, in futuro.











