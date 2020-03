Roberta Di Padua contro Veronica Ursida/ Uomini e Donne: “stai attenta”

Roberta Di Padua contro Veronica Ursida nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La bellissima dama bionda di Roma che si è scagliata contro Andrea che, al momento, sta uscendo con Valentina Autiero, finirò nel mirino di Roberta che, con il telefono tra le mani, le lancerà un avvertimento. Veronica e Roberta hanno diviso per un po’ le attenzioni di Armando Incarnato. Quest’ultimo, in un primo momento di crisi con Veronica, era uscito con Roberta trovandosi molto bene con lei. Tutto era finito quando la Di Padua si era resa conto di non essere affatto importante per il cavaliere napoletano. Veronica e Roberta, tuttavia, non si erano mai scontrate apertamente riuscendo a mantenere comunque un rapporto basato sul reciproco rispetto. Qualcosa, però, nelle ultime settimane, è cambiata e, nella puntata del dating show in onda oggi, infatti, Roberta si scaglierà contro Veronica.

ROBERTA DI PADUA CONTRO VERONICA URSIDA: “QUANDO TI RELAZIONI CON ME STAI ATTENTA”

A scatenare la dura reazione di Roberta D Padua nei confronti di Veronica Ursida sarà la scoperta di una frequentazione telefonica tra Veronica e Giovanni, uno dei nuovi cavalieri che sta conoscendo a sua volta Roberta. “Quando dici che vi siete sentiti tanto cosa vuol dire?”, chiederà Roberta. “Tutti i giorni, tantissimi messaggi e varie telefonate”, sarà la risposta della Ursida. Roberta non prenderà bene la cosa e, nel corso della discussione, lancerà un avvertimento alla collega: “sta attenta quando ti relazioni con me per quello che ho visto qua dentro”. “Ah sì? Per quello che ho visto pure io”, replicherà Veronica. Cosa accadrà esattamente tra le due dame? Lo scopriremo tra pochissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA