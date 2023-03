Roberta Di Padua dice addio a Uomini e donne?/ Lo sfogo: “Frequento sempre quelli…”

Uomini e donne, Roberta Di Padua replica alla polemica: l’intervista rivelatrice

Da anni é protagonista tra gli over di Uomini e donne e, intanto, Roberta Di Padua torna a raccontarsi replicando a chi la vorrebbe fuori dal dating show. Tra le pagine di una nuova intervista concessa a Uomini e donne magazine, la femme fatale del trono over attivo nella popolare trasmissione TV sui sentimenti si sbottona sulla singletudine da mamma single, ma non solo.

Sulla scia dei commenti social del web, che vedono l’occhio pubblico dividersi sul suo conto, tra chi la segue con passione in TV e chi invece dissente dal suo esempio di protagonista tra gli over, traccia un bilancio della sua esperienza a Uomini e donne. Un resoconto che non escluderebbe l’ipotesi di un suo addio alla popolare trasmissione condotta e prodotta da Maria De Filippi, facente capo a Fascino (che annovera tra i fondatori il compianto consorte della conduttrice, Maurizio Costanzo). Questo, dal momento che la laziale non riesce da tempo a trovare un uomo che possa interessarle, nella sua ricerca dell’amore avviata al trono over.

“Nel programma sono ferma da quattro mesi, ma in generale è da aprile scorso

che non frequento qualcuno -replica Roberta Di Padua a chi la vorrebbe fuori dal dating show e l’accusa di non essere interessata alla ricerca dell’amore in tv, se non per visibilità e seguito social per sponsorizzazioni e collab, come fonti di business-. Credo che il problema sia che mi piacciono sempre gli uomini sbagliati”. Roberta Di Padua, ben al di là dell’immaginario collettivo di una donna che seduce tenendo molto alla cura di sé che nutrono i telespettatori, é una mamma single e indipendente e almeno all’apparenza una donna che non necessiterebbe di avere un uomo al suo fianco.

Roberta Di Padua e il prototipo di uomo ideale: la confessione della femme fatale di Uomini e donne

Che il suo essere rappresentante dell’empowerment femminile spaventi un po’ gli uomini, facendoli sentire in difficoltà al confronto di genere nel rapporto a due? “Per quelli che sono pronti a dare attenzioni risulto apparentemente una che non ne ha bisogno -fa sapere, poi, snocciolando la sua personalità nell’intimità -e con gli altri mi ritrovo a fare l’uomo, cosa che

on fa per me».

Insomma, la “femme fatale” di Cassino, Roberta Di Padua, cerca un uomo che sappia trovare la giusta melodia nella coppia, intesa come le attenzioni giuste e al momento giusto da parte di lui, per lei: «Nella vita sono una mi serve un uomo che sia come me. Una persona veloce e che va a mille, che corre, sta e che sappia comprendere e capire le mie esigenze»

