Roberta Di Padua: “Dice cose offensive, io…”/ La bordata a Nicole Santinelli

Uomini e donne, Roberta Di Padua si racconta senza filtri: l’intervista della dama del trono over

Può dirsi una dei protagonisti veterani più amati, tra i volti partecipanti over di Uomini e donne, alla ricerca dell’amore in TV, Roberta Di Padua, che in un nuovo intervento torna a pungere Nicole Santinelli.

Roberta Di Padua ripensa ad Alessandro Vicinanza?/ La verità sull'ex Uomini e donne

La mamma single, rientrata in TV per darsi la nuova chance di poter trovare l’amore, ha registrato diversi screzi con la tronista uscente, Nicole Santinelli. Questo, in particolare per via del corteggiatore ufficiale di Nicole, conteso a più ripre tra la dama e la tronista in un infuocato crossover tra il trono over e il trono classico, dove Roberta ha palesato in più occasioni di nutrire un interesse verso l’osteopata, indispettendo fortemente la Santinelli. E, complice la sospensione delle registrazioni TV, in vista delle vacanze estive la fascinosa Roberta trova intanto occasione per tornare a raccontarsi, in un’intervista esclusiva concessa al magazine di Uomini e donne.

Uomini e donne: Roberta di Padua cerca Andrea Foriglio?/ Spunta la verità

Ormai archiviata l’ultima stagione nel piccolo schermo da single, la dama over si sbottona su diverse verità che le riguardano, anche relativamente al percorso della ricerca dell’amore avviato in TV.

Roberta Di Padua rompe il silenzio su Nicole Santinelli

“La grande differenza tra me e Nicole è che lei con gentilezza, dice cose molto offensive; io sbraito ma non offendo se non

per difesa”, rilascia tra le nuove dichiarazioni riprese tra le pagine di Uomini e donne magazine, la “Femme fatale ” di Uomini e donne. Il riferimento non troppo velatamente potrebbe essere anche agli scontri registratosi in TV tra l’intervistata e Nicole, che avrebbe “offeso” in qualche modo la prima. Che la ormai ex tronista possa replicare alla frecciatina di Roberta?

Roberta Di Padua e Andrea Foriglio: flirt dopo Uomini e Donne?/ Le mosse social...

Nicole é uscita di scena da Uomini e donne facendo ricadere la sua scelta sul diretto rivale del corteggiatore conteso con Roberta, Carlo, e nel frattempo potrebbe voler replicare alla Di Padua. La dama é tra i papabili volti riconfermati nella stagione tv di Uomini e donne in partenza a settembre 2023. Inoltre, tra una dichiarazione e l’altra concessa al magazine sul sentiment dei protagonisti di Uomini e donne Roberta Di Padua replica a chi scommetterebbe che lei possa cercare Andrea Foriglio , in quanto uscente da single dall’ultima stagione tv di Uomini e donne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA