Roberta Di Padua, dura lite con Ida Platano a Uomini e Donne/ Alessandro Vicinanza…

Roberta Di Padua, scoppia la lite con Ida Platano a Uomini e Donne

Durissima lite tra Ida Platano e Roberta Di Padua nella nuova puntata di Uomini e Donne. Tra le due dame non scorre buon sangue e la frequentazione di Roberta con Alessandro Vicinanza ha riacceso le antipatie. Alessandro, dopo aver visto Roberta in studio per il confronto con Davide Donadei, le ha chiesto di restare in trasmissione per cominciare una frequentazione. Tra i due c’è stata subito una forte attrazione fisica e non sono mancati i baci. Tuttavia, Roberta non ha nascosto di avere dubbi su Alessandro non vedendo in lui un fortissimo interesse.

Una sensazione che è diventata certezza nel momento in cui Alessandro ha ammesso di essere innamorato di Ida Platano con cui ha scelto di cominciare una nuova frequentazione. “Alessandro mi hai illuso, non c’è alcuna giustificazione che mi puoi dare”, ha sbottato Roberta scontrandosi anche con Ida Platano.

Roberta Di Padua e Ida Platano, è scontro: Tina Cipollari si schiera?

Mentre continua la frequentazione con Alessandro Vicinanza, Ida Platano continua a scontrarsi con Roberta Di Padua. La dama non tollera l’atteggiamento di Ida e, a causa di Alessandro Vicinanza, scoppia l’ennesima lite. Come riportano le anticipazioni della pagina Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, infatti, pare che tra Ida e Alessandro ci sarà l’ennesimo scontro con toni molto accesi.

Alla lite, stando alle anticipazioni, dovrebbe assistere anche Riccardo Guarnieri, presente alla registrazione. Il cavaliere pugliese ha avuto un’importante storia con Ida, ma anche una relazione con Roberta Di Padua. Con chi si schiererà Riccardo?

