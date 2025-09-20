Roberto Di Padua e Alessandro Vicinanza sono ancora fidanzati? Il mi piace mette a tacere i social

Negli ultimi giorni sono esplose le voci circa una presunta crisi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due ex protagonisti di Uomini e donne sono finiti sotto la lente d’ingrandimento nelle ultime settimane, con i follower di entrambi che sono andati alla ricerca di preziosi indizi per comprendere meglio come stiano le cose tra di loro. Una situazione curiosa, a maggior ragione se si considera che fino a qualche giorno fa i due avevano fatto sobbalzare di gioia i fan dopo la notizia di una presunta gravidanza, smentita dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha spiegato così sui social la questione: “Se è incinta? No. Me l’avete chiesto in tanti e come sempre, visto che verifico ogni cosa prima di darla in pasto, ho sentito Roberta. Ha smentito dicendo che, al momento, non c’è alcuna cicogna in arrivo. Tuttavia, ha affermato che lei e Alessandro ci sperano da tempo, ma che non è facile alla sua età”.

Intanto nelle scorse ore i fan hanno notato un mi piace di Alessandro a Roberta sui social, che sembra allontanare le voci di crisi tra i due. L’ex dama di Uomini e donne ha postato alcuni scatti, sfoggiando un look mozzafiato, e il fidanzato non ha perso occasione di rinnovare il suo amore, pur sotto forma di like, almeno pubblicamente.

Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza stanno ancora insieme

In attesa di una conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati, per il momento niente sembra lasciar presagire a una crisi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, nonostante lo spavento dei giorni scorsi. Nessuna crisi in corsa, tra i due regna la tranquillità e i fan di Uomini e donne che hanno visto la coppia nascere sembrano poter tirare un bel sospiro di sollievo. Riguardo all’esperienza vissuta nel dating show, la Di Padua ha speso parole molto importanti verso il format di Maria De Filippi:

“Maria De Filippi mi ha cambiato totalmente la vita, se oggi io sono qua lo devo a lei. Uomini e Donne è stato un percorso che però mi ha formato molto” ha ammesso la fidanzata di Alessandro Vicinanza guardandosi indietro con sguardo nostalgico.

