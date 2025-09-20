Uno scambio di messaggi su Instagram svela la verità sulla presunta crisi di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.

Nonostante stiano insieme da più di un anno e mezzo, le voci sulla presunta crisi di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza non si placano. Basta un periodo di silenzio social da parte di entrambi per scatenare nuove voci che vorrebbero l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over di Uomini e Donne alle prese con un momento particolare.

La verità, però, è che tra Alessandro e Roberta la storia non solo continua, ma anche a gonfie vele anche se non riescono a trascorrere tutto il tempo che vorrebbero insieme a causa dei rispettivi impegni. Alessandro e Roberta, infatti, vivono ancora in due città diverse proprio per lavoro, ma ogni volta che ne hanno la possibilità, riescono a ritagliarsi il tempo necessario per coltivare la loro storia. Nell’ultimo periodo, poi, gli impegni sono ancora più grandi perché Roberta ha acquistato una casa ed è alle prese con la ristrutturazione.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: il tenero scambio di messaggi sui social

Nessuna crisi e nessun problema tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza che allontanano tutte le voci che li vorrebbero lontani scambiandosi dei dolci messaggi sotto l’ultimo post dell’ex dama del trono over di Uomini e Donne.

“Love you sempre di più”, scrive Alessandro Vicinanza sotto la foto di Roberta che risponde così – “Tanto e mi manchi sempre di più”. L’amore nato nello studio di Uomini e Donne e che ha portato Alessandro e Roberta a lasciare la trasmissione per viversi lontano dai riflettori, cresce sempre di più e la coppia non nasconde di poter presto coronare il desiderio di allargare la famiglia. Con un semplice commento, dunque, Roberta e Alessandro hanno messo a tacere tutte le voci di una presunta crisi che non c’è mai stata.

