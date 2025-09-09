Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono in crisi dopo Uomini e donne? Una foto svela tutta la verità.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, a distanza di più di un anno dal loro addio a Uomini e Donne e dall’inizio della loro storia d’amore, continuano ad essere molto seguiti sui social dove i fan, di fronte a pochi giorni di silenzio da parte di entrambi, hanno cominciato a pensare che tra i due possa esserci una crisi in corso. Come spesso accade ad altre coppie famose, anche quella di Roberta e Alessandro fa discutere per ogni contenuto social. Di fronte, però, al silenzio di Roberta e Alessandro che, per qualche giorno, non si sono mostrati insieme, sul web si sono diffuse voci secondo cui tra i due potrebbe esserci qualche problema.

Roberta è così intervenuta sui social spiegando di aver vissuto un momento personale molto particolare per poi svelare di aver acquistato anche casa. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, inoltre, ha anche svelato la verità sul suo rapporto con Alessandro.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: cosa sta accadendo alla dama di Uomini e Donne

“In settimana è venuto da me, ma non abbiamo pensato subito a postare storie perché è la normalità stare a casa insieme”. Con queste parole, Roberta Di Padua ha smentito la crisi con Alessandro Vicinanza facendo intuire che non pubblicano sui social ogni volta che stanno insieme. Tuttavia, per mettere definitivamente a tacere tutte le voci, Roberta ha anche pubblicato un video mostrando la serata a base di pizza che si è concessa proprio con Alessandro che ha recentemente cambiato look.

Come potete vedere dalla foto qui in alto estratta dal video pubblicato su Instagram da Roberta, Alessandro era insieme alla Di Padua trascorrendo con lei una piacevole serata fuori. Sempre più uniti e innamorati, dunque, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over rispondono con i fatti agli haters.