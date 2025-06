Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: nessuna partecipazione a Temptation Island 2025

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono fidanzati da più di un anno e in tanti pensavano di poterli vedere tra le coppie di Temptation Island 2025. L’eventuale presenza della coppia di Uomini e donne incuriosiva i fan che, però, dovranno fare a meno della presenza di Alessandro e Roberta che, a quanto pare, non avrebbero alcuna intenzione di mettere in pericolo la loro unione. Con le registrazioni di Temptation Island 2025 già in corso, Roberta e Alessandro non solo sono regolarmente sui social, ma condividono con i fan quella che è la loro quotidianità.

Felici, sereni e innamorati, si sono mostrati al mare, insieme al figlio di Roberta che ha con Alessandro un rapporto davvero speciale. A stupire tutti, poi, è stata l’ex dama di Uomini e Donne che ha dedicato delle dolci parole d’amore al fidanzato.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: la dedica dopo Uomini e Donne

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno stupito tutti e, ad oggi, formano una delle coppie più solide e affiatate tra quelle nate nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Nonostante qualche piccola discussione, come capita a tutte le coppie, Roberta e Alessandro regalano sorrisi ai fan che, dopo aver seguito la loro storia in tv, continuano a farlo attraverso i social.

E sul proprio profilo Instagram, Roberta ha dedicato delle dolci parole ad Alessandro condividendo alcune foto scattate durante il weekend al mare. “Fino all’infinito e oltre”, scrive Roberta a cui Alessandro risponde – “Love you”. La coppia, dunque, è sempre più unita e innamorata e non nasconde la voglia di allargare la famiglia con Alessandro che ha più volte ribadito di voler diventare papà per la prima volta.