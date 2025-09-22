Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza allontanano le voci di crisi: "Sono piena di messaggi, ecco come stanno le cose"

Come stanno le cose tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza? Due dei più grandi protagonisti della scorsa edizione di Uomini e donne hanno interessato a più riprese i telespettatori nelle ultime settimane. Nelle scorse ore la coppia ha dato altri segnali dopo le voci che parlavano di crisi e addirittura di fine della relazione. L’ex dama del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque ha approfittato, rispondendo per le rime a chi continuava a non credere alla serenità dei due, che ci hanno tenuto a stroncare le voci:

“Volevo rispondere per l’ennesima volta, perché io sono piena piena così di messaggi. Cosa vi devo dire, oltre a dirvi che va tutto bene non so che dirvi. Se non vedete le persone appicciate tutti i giorni per voi c’è qualcosa che non va. Per prima cosa, c’è gente che decide ancora di sposarsi a settembre, ottobre, perché fa caldo e quindi si sposano nel weekend, noi siamo molto felici di questo e Alessandro é super impegnato” ha spiegato Roberta Di Padua chiarendo le idee a chi ancora non si capacitava della poco presenza del fidanzato sui social.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza allontanano le voci di crisi

La storia d’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e donne prosegue senza particolari intoppi, al contrario di quanto creduto e imaginato da molti fan della coppia nata nel dating show. Tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza la situazione è dunque serena:

“Altra cosa che vorrei dire e mi fa un po’ più incavolare. Quando ci vedete insieme in vacanza o a fare cosa siete lì con il divino a dire che non facciamo niente, di andare a lavorare” ha detto l’ex protagonista di Uomini e donne che ha colto l’occasione per togliersi di fatto qualche altro sassolino dalle scarpe.

