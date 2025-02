Già finita la storia d’amore tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza? La notizia di una presunta crisi sta facendo il giro del web dopo un anno di fidanzamento in seguito al percorso di Uomini e Donne. Già in passato sono stati i protagonisti assoluti del programma di Maria De Filippi fra numerose vicissitudini e triangoli amorosi con tanto di un intermezzo di relazione fra lui e Ida Platano. Ad un certo punto, il colpo di scena. Mentre la Platano era sul trono i due hanno deciso di uscire insieme dal programma per continuare fuori dal dating show la loro storia d’amore.

Nelle ultime ore, però, si annusa aria di crisi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due non si sono più fatti vivi sui social e non si sono viste più le solite foto romantiche come accadeva invece ogni giorno. Niente baci, niente vacanze mozzafiato, tutto ha fatto pensare ai fan che la coppia di Uomini e Donne si fosse allontanata definitivamente. Ad un certo punto Roberta Di Padua ha voluto smentire le voci sulla rottura postando insieme ad Alessandro alcune foto, poi sparite all’improvviso. Oggi, l’ex dama di Maria De Filippi ha postato una storia sui social dove spiega tutta la verità.

Roberta Di Padua rompe il silenzio: “Giusto fare chiarezza”

“È giusto fare chiarezza” scrive Roberta Di Padua sul suo profilo Instagram. Poi continua così: “ci tenevo a dire che io vivo una storia normale e quindi ci sono dei momenti in cui ci capiamo e altri in cui non ci capiamo“. Nella storia la donna ha promesso ai fan di non aver creato nulla per hype, ma che qualsiasi cosa succederà tra lei e il fidanzato la racconterà ai follower personalmente: “Non ho mai avuto bisogno di terze persone per dar voce ai miei pensieri“.

Ad un certo punto è arrivata anche la reazione di Alessandro Vicinanza, che in tutto ciò ha replicato in modo decisamente più misterioso. Cos’ha fatto? Ha pubblicato una frase criptica: “Sei per chi ha visto il peggio di te e per te stravede lo stesso…“, per poi togliere una delle foto insieme a Roberta, quella che ritraeva un romantico bacio a Napoli. E pensare che pochissimo tempo fa il cavaliere aveva espresso il desiderio di diventare padre, consegnando addirittura un calzino rosa alla fidanzata sul red carpet di Venezia.

