Colpo di scena dopo Uomini e Donne: Alessandro chiede la mano a Roberta Di Padua! Lei reagisce così e il video fa il giro del web.

Continua alla grande la storia tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sposano! La proposta è finalmente arrivata e i fan della coppia sono impazziti sui social dato che ormai da diverso tempo si aspettava il matrimonio. Da quando hanno lasciato il programma di Maria De Filippi i due sono sempre stati molto attivi sui social e hanno pubblicato costantemente aggiornamenti sulla loro storia d’amore.

Dopo essere usciti dal dating show di Canale 5 hanno costruito qualcosa di molto importante, e spesso i fan che li seguono quotidianamente si sono domandati se non fosse il momento giusto per convolare a nozze. Infatti, finalmente è arrivata la sorpresa proprio mentre trascorrevano una splendida giornata al mare. Il profumo di matrimonio era già nell’aria dato che Roberta Di Padua stava facendo alcuni commenti sulle decorazioni per la cerimonia, e proprio in quel frangente Alessandro Vicinanza le ha chiesto di sposarlo.

Roberta Di Padua risponde alla proposta di Alessandro Vicinanza: non ha detto sì

“Mi vuoi sposare, amore? Le cose spontanee sono le migliori… Ti ho fatto una domanda, rispondi!” ha detto Alessandro Vicinanza a Roberta Di Padua. Intanto, l’ex corteggiatore riprendeva la scena con lo smartphone e poi ha condiviso tutto sui social. Ma a stupire tutti è stata la risposta di lei che ha scioccato i fan: “Con tutto il tempo che ho aspettato merito di più. Lavoraci, puoi fare di meglio. Io ci credo eccome nel matrimonio“. Così, Alessandro ha iniziato ad accusarla ironicamente di non volerlo sposare ma Roberta ha ribadito di voler una proposta fatta bene dopo un’attesa così lunga. Dopo poco è comparsa una foto sui social da parte dell’ex dama di Uomini e Donne che ha pubblicato l’immagine di un tramonto seguita da queste parole: “Aspettando la proposta…“.