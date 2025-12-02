Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza tornano a Uomini e Donne insieme: crisi smentita e gesto importante in studio

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza tornano a Uomini e Donne: l’annuncio importante

Puntata ricca di emozioni quella che sta per iniziare su Canale5 oggi 2 dicembre 2025 tornano a Uomini e Donne Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La coppia si è conosciuta nel parterre del Trono Over circa due anni fa, all’epoca l’ex cavaliere frequentava la dama Ida Platano, poi la conoscenza con quest’ultima non è andata a buon fine e l’uomo ha iniziato a frequentare la rivale. Come procede nella coppia? Nonostante voci insistenti di crisi e rotture Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza stanno ancora insieme.

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che Roberta ed Alessandro si presenteranno in studio per raccontare come procede la loro storia d’amore. I due riveleranno di stare ancora insieme, innamorati e felici come il primo giorno e soprattutto di essere pronti ad un passo importante. Lui porterà le chiavi di casa sua in studio per darle all’ex dama, gesto eloquente e ricco di significato che sta a simboleggiare come Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza siano pronti ad andare a convivere.



Uomini e Donne, Roberta e Alessandro smentiscono la crisi e tornano insieme nel programma

Nelle ultime settimane, inoltre, si sono fatti sempre più insistenti le voci di una possibile crisi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne perché i due non si sono più mostrati molto spesso sui social insieme e questo ha riacceso l’interesse da parte degli haters su una presunta crisi e rottura tra i due. Roberta ha smentito più volte le voci di rottura rivelando che tra di loro tutto procede a gonfie vele ed alla fine è sbottata: “Cosa vi devo dire, oltre a dirvi che va tutto bene non so che dirvi. Se non vedete le persone appicciate tutti i giorni per voi c’è qualcosa che non va”. E la loro ospitata nella puntata di oggi di Uomini e Donne è pronto a dimostrarlo.