Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: il ritorno a Uomini e Donne come coppia

Prima di innamorarsi e lasciare il programma insieme, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno conosciuto altre persone prima di capire di voler costruire qualcosa insieme. Dal giorno in cui Roberta e Alessandro hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi è passato più di un anno ed oggi le cose tra i due vanno a gonfie vele. Innamorati, sereni e felici, l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over vivono la loro storia condividendo diversi contenuti sui social dove la coppia si mostra insieme raccontando anche le piccole discussioni che sono tipiche di una coppia.

In un anno, la coppia si è unita sempre di più consolidando il loro rapporto. Alessandro è entrato totalmente nella vita della Di Padua al punto da essere riuscito ad instaurare un rapporto bellissimo anche con il figlio che Roberta ha avuto dal suo matrimonio finito.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: il sogno di una famiglia

Sulla durata della storia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, in pochi avrebbero scommesso come sottolineano Gianni Sperti e Tina Cipollari nella puntata di Uomini e Donne in onda il 27 marzo 2025. A distanza di più di un anno dal loro addio alla trasmissione, Roberta e Alessandro sono tornati dove tutto è cominciato confermando che tra loro va tutto a gonfie vele.

Il sogno della coppia resta così quello di allargare la famiglia. Alessandro, zio di un bambino, non ha mai nascosto il desiderio di voler diventare padre. Roberta, da parte sua, già mamma, sarebbe felice di poter realizzare il sogno del compagno. Più che il matrimonio, dunque, ad oggi, il sogno della coppia è quello di avere un figlio.