Roberta Di Padua, progetto di vita con Alessandro Vicinanza: “Famiglia e matrimonio”. Intanto spariscono le voci sulla crisi.

Si avvicinano sempre di più le nozze tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza e anche sui social, a differenza di quanto succede di solito, i due stanno scampando alle polemiche. Infatti, c’è aria di pace e finalmente sembrano essere sulla strada per costruire una relazione solida senza troppi tira e molla o segnali che facciano pensare a una crisi o a una rottura. Il loro percorso sin dai tempi di Uomini e Donne è stato ricco di colpi di scena e di alti e bassi. Dopo un anno di fidanzamento con Ida Platano, Alessandro Vicinanza si era reso conto di essere innamorato di Roberta (ecco il suo nuovo look), e così i due sono usciti dal programma.

Nel corso dei mesi successivi sono tornati a Uomini e Donne per raccontare come stesse proseguendo la storia d’amore e si sono mostrati sempre più innamorati. In tutto ciò Ida Platano ha accettato senza troppe emozioni il loro rapporto, ma mentre era tronista aveva evitato come la peste di parlare con l’ex fidanzato Alessandro e si era concentrata sui suoi corteggiatori anche se il suo percorso si è poi rivelato un vero flop. Ma quello che conta è che oggi Roberta Di Padua e Vicinanza sono felici e soprattutto talmente uniti da spegnere il gossip.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza fanno ricredere tutti: “Vogliamo una famiglia“

Ironicamente, per molti anni il pubblico, o almeno, la maggior parte, non ha creduto molto nella loro relazione e spesso anche Tina Cipollari ha scommesso su una rottura imminente. Eppure, Alessandro Vicinanza e la compagna non smettono di stupire i seguaci del programma: di recente si è scoperto che il ragazzo porta avanti un bellissimo rapporto anche con il figlio di Roberta Di Padua, un segno davvero importante sulla serenità della loro relazione. Oggi, i due sognano di avere un figlio, come dimostrato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, dove l’uomo ha mostrato una piccola scarpetta rosa. Insomma, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono sulla strada per fare passi giganteschi: un matrimonio e una gravidanza.