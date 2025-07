La storia d'amore tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza convince tutti, anche Lorenzo Pugnaloni che parla così della coppia.

Sembrava una storia destinata a durare poche settimane quando hanno deciso di lasciare insieme lo studio del trono over di Uomini e Donne e, invece, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, a distanza di un anno e mezzo dall’inizio della relazione, sono sempre più uniti, complici e innamorati. La coppia, sui social, continua a condividere contenuti dei momenti che trascorrono insieme e vedendoli l’uno accanto all’altra, molti fan di Uomini e Donne che, inizialmente non credevano nel loro sentimento, si sono ricreduti.

Alessandro e Roberta, infatti, con i fatti, hanno dimostrato di essere molto innamorati e di voler costruire qualcosa di forte e importante insieme. Ognuno fa totalmente parte della vita dell’altra come ha dimostrato una storia pubblicata da Roberta qualche settimana fa in cui si è mostrata insieme alla mamma del fidanzato. L’ex dama e l’ex cavaliere del trono over sono così riusciti anche a convincere Lorenzo Pugnaloni.

Le parole di Lorenzo Pugnaloni su Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

Mentre continuano le indiscrezioni su un possibile ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si godono la loro storia d’amore e la nuova estate insieme. Una coppia che, settimana dopo settimana, ha convinto davvero tutti, compreso anche Lorenzo Spolverato che ha parlato di loro rispondendo ad un box domande su Instagram.

“Allora, come sempre non mi rimangio nulla perché se una cosa l’ho detta è perché la pensavo: quindi non faccio l’ipocrita. Però, nonostante in molte circostanze non mi sono piaciuti in passato e l’ho detto, è giusto che dica anche che ora come ora hanno dato prova a livello oggettivo che sono una coppia”, scrive Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Una coppia, dunque, che ha convinto davvero tutti.

