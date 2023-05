Roberta Di Padua e Andrea Foriglio: flirt dopo Uomini e Donne?/ Le mosse social…

Roberta Di Padua e Andrea Foriglio: cosa sta accadendo dopo Uomini e Donne

Roberta Di Padua e Andrea Foriglio sono stati i protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La dama del trono over non ha mai nascosto il proprio interesse nei confronti del corteggiatore di Nicole Santinelli che gli ha poi preferito Carlo Alberto Mancini. Durante le varie puntate del dating show, Roberta Di Padua ha ammesso più volte il proprio interesse nei confronti di Andrea il quale, tuttavia, ha sempre preferito continuare a corteggiare Nicole. Conclusa la trasmissione, sia Andrea che Roberta sono rimasti single. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la Di Padua ha parlato proprio di Andrea escludendo, però, di volerlo contattare fuori dalla trasmissione.

Uomini e donne: Roberta di Padua cerca Andrea Foriglio?/ Spunta la verità

“lo non lo cercherei sicuramente perché la possibilità di uscire insieme gliel’ho data, e lui non l’ha colta. Se dovesse cercarmi però una chance gliela potrei dare, perché a me piacciono gli uomini che ti lasciano sul filo del rasoio, in generale mi piace rischiare. Anche quando gli volevo dare il mio numero mi sono presa un grande rischio con lui data la differenza di età, di vite”.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 9 maggio/ Nicole spiazza: parla Roberta

Le mosse social di Roberta Di Padua

Dopo Uomini e Donne e la scelta di Nicole Santinelli, intervistato da Lollo Magazine, Andrea Foriglio, alla domande se accetterebbe di prendere un caffè con Roberta, ha risposto: “La mia filosofia di vita è mai dire mai”. Una frase che è stata ripresa da Roberta che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto di un calice di vino scrivendo esattamente “mai dire mai”. Le parole usate dalla dama del trono over non sono sfuggite ai fan.

L’ex corteggiatore e la dama, dunque, hanno deciso di frequentarsi o quella di Roberta è solo una mossa social per scatenare la curiosità di Andrea? I fan, in attesa di risposte, continuano a monitorare la situazione.

Uomini e donne, Roberta Di Padua soffia il trono a Nicole Santinelli?/ É ancora lite!













© RIPRODUZIONE RISERVATA