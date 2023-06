Roberta Di Padua e Andrea Foriglio: flirt dopo Uomini e Donne?/ Spunta la segnalazione…

Roberta Di Padua e Andrea Foriglio: flirt dopo la conoscenza a Uomini e Donne?

Roberta Di Padua, durante la stagione di Uomini e Donne, non ha mai nascosto di provare un interesse per Andrea Foriglio il quale ha preferito non conoscerla continuando a corteggiare Nicole Santinelli. La scelta dell’ex tronista che, ad Andrea ha preferito Carlo Alberto Mancini con cui la storia è finita dopo poche settimane, tuttavia, avrebbe cambiato tutto. Chi pensava che la fine della storia tra Nicole e Carlo Alberto avrebbe riavvicinato Foriglio alla Santinelli si sbagliava. Attraverso il proprio profilo Instagram, infatti, l’ex corteggiatore ha augurato il meglio sia a Nicole che a Carlo spiegando, però, di non essere mai stato la seconda scelta di nessuno.

Ufficialmente single, Andrea è stato così accostato nuovamente a Roberta Di Padua che, a sua volta, ha concluso la stagione di Uomini e Donne da single. Secondo alcune indiscrezioni, dunque, pare che tra i due sia iniziata una frequentazione lontano dalla tv.

Roberta Di Padua e Andrea Foriglio: la segnalazione di Amedeo Venza e Deianira Marzano

A scatenare i rumors su un presunto flirt tra Roberta Di Padua e Andrea Foriglio è stato Amedeo Venza il quale, negli scorsi giorni, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha annunciato che “un ex corteggiatore e una dama del trono over si sentono da un po’. Ma non lo dicono perché lui ha 30 anni e lei 40! Ma soprattutto perché lei non vuole perdere la poltrona della prossima stagione”. Poco dopo è stata Deianira Marzano a svelare i nomi facendo proprio quelli di Andrea e Roberta.

Per il momento, tuttavia, si tratta di un’indiscrezione non confermata. Da parte dei diretti interessati, inoltre, non è arrivato alcun commento: la dama e l’ex corteggiatore smentiranno o confermeranno la notizia?

