Roberta Di Padua e Cristina Tenuta, lite a Uomini e Donne/ Il nuovo cavaliere Marco scatena lo scontro?

Roberta Di Padua e Cristina Tenuta discutono a Uomini e Donne

Registrazione animata quella di Uomini e Donne del 14 settembre. In studio, Maria De Filippi ha concesso spazio a Gemma Galgani che sta conoscendo un nuovo cavaliere non nascondendo di essere particolarmente entusiasta per la frequentazione. Tuttavia, esattamente come nelle precedenti registrazioni, anche in quella del 14 settembre, non sono mancate le discussioni. In particolare, come svelano le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, le protagonista di uno scontro in studio sono state Roberta Di Padua e Cristina Tenuta.

Le due dame sono tra le più corteggiate tra quelle presenti nel parterre del trono over e, già nella scorsa stagione, hanno discusso spesso. Le due hanno un carattere forte e determinato ed entrambe, pur avendo avuto molte conoscenze, non sono ancora riuscite a trovare l’amore. Cosa avrà scatenato il nuovo scontro?

Marco scatena lo scontro tra Roberta Di Padua e Cristina Tenuta?

“E’ scoppiata una piccola lite tra Cristina e Roberta”: sono queste le parole riportate da Lorenzo Pugnaloni in merito alla discussione che hanno avuto le due dame del trono over nel corso della registrazione del 14 settembre. Tuttavia, dalle puntate che sono andate già in onda, a scatenare la discussione, potrebbe essere stato l’interesse nei confronti di Marco, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile.

Marco è uscito una volta con Roberta indicandola come la sua prima scelta. Tuttavia, la decisione del cavaliere di non presentarsi ad un successivo appuntamento per impegni vari ha portato Roberta a chiudere la frequentazione. Al centro dello studio, su domanda di Maria De Filippi, Marco ha indicato proprio in Cristina un’altra dama con cui comincerebbe una conoscenza. Sarà stato questo il motivo della discussione tra le due?

