Roberta Di Padua e Michele Dentice, Uomini e Donne/ Lei lascia lo studio, lui…

Roberta Di Padua lascia Uomini e donne? La dama del trono over di Uomini e Donne torna al centro dello studio nell’ultima puntata settimanale per un nuovo confronto con Michele Dentice, il cavaliere che l’ha colpita sin dal primo incontro e che ha scelto di corteggiare solo lei dopo aver chiuso la conoscenza con Carlotta Savorelli. L’arrivo di Serena, tuttavia, ha cambiato le carte in tavola. Il cavaliere è già uscito con la sua nuova pretendente e, nella puntata odierna, accetterà di conoscere un’altra ragazza scatenando la dura reazione di Roberta che, di fronte alla scelta di Michele con cui pensava di poter costruire un rapporto esclusivo, non esiterà a lasciare lo studio per non rientrare mai più. Ma cosa accadrà esattamente in puntata?

ROBERTA DI PADUA CHIUDE CON MICHELE DENTICE?

Al centro dello studio, Roberta e Michele racconteranno l’evoluzione della loro conoscenza. Tra i due non mancano alcune incomprensioni, motivo che spinge il cavaliere a non dare ancora l’esclusiva alla Di Padua che scopre, così, la presenza al suo fianco di Serena. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, però, le brutte sorprese non finiranno qui. In studio arriverà anche un’altra bellissima ragazza, Giulia che Michele farà restare per poterla conoscere meglio. Una decisione che farà infuriare la Di Padua. Michele la accuserà di voler fare la primadonna portando la dama a lasciare lo studio per non tornare più. Sarà il suo addio definitivo a Michele e alla trasmissione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA