Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati?/ Dopo Uomini e Donne…

La storia d’amore tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri è già finita? La coppia di Uomini e donne non starebbe attraversando un momento facile e gli indizi che arrivano dai social non promettono nulla di buono. Roberta e Riccardo aveva ricominciato a frequentarsi dopo il ritorno in trasmissione di Guarnieri, deciso a ritrovare l’amore dopo la fine della relazione con Ida Platano tornata anche lei nel parterre del trono over per trovare il suo principe azzurro. Dopo vari alti e bassi, discussioni, allontanamenti e riavvicinamenti, Riccardo e Roberta hanno deciso di lasciare insieme il programma di Maria De Filippi per dare una vera possibilità ai propri sentimenti. Tra diretta Instagram, video e dediche, tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele. Nell’ultimo periodo, però, qualcosa potrebbe essersi rotto e sono diverse le voci secondo cui i due potrebbero essersi lasciati.

ROBERTA DI PADUA E RICCARDO GUARNIERI: SPARITE LE FOTO DI COPPIA

Secondo alcuni indizi che arrivano dai social, la storia d’amore tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri potrebbe essere già finita. Dal profilo Instagram dell’ex dama di Uomini e Donne sono spariti tutti i riferimenti a Riccardo come foto e storie che i due avevano girato insieme e che avevano regalato ai fans. Tutto tace, inoltre, anche sul profilo Instagram di Riccardo Guarnieri. Inoltre, Roberta, pur essendo sempre molto presente sui social, non si è più mostrata insieme a Roberta alimentando la preoccupazione dei fans che temono che la rottura possa essere reale. Per ora, tuttavia, si tratta di voci non ancora confermate. Arriverà presto la smentita?

