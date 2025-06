Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: matrimonio lampo in arrivo? Ecco cosa rivela la foto sospetta.

Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza stanno per sposarsi? Nozze in vista per l’ex coppia di Uomini e Donne, spesso al centro della cronaca rosa (e delle polemiche) in seguito al loro percorso nel dating-show di Maria De Filippi. Stavolta il sospetto non è più quello della gravidanza, come era avvenuto al Festival del Cinema di Venezia lo scorso anno, ma si parla di una possibile proposta di matrimonio. A svelare tutto è Eva 3000 che ha rilasciato alcune dichiarazioni sui due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Nelle ultime ore Roberta Di Padua ha pubblicato una foto dove viene ritratta vicino al fidanzato Alessandro. L’immagine è accompagnata da una didascalia che lascia davvero pochi dubbi: “Aspettando la proposta“, dice. Eva 3000 è convinta che intorno alla loro vacanza si faccia strada la speranza di una proposta di matrimonio anche se al momento nessuno dei due ha ancora confermato la notizia sulle nozze.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, altro che crisi! La storia va a gonfie vele!

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono sempre stati una delle coppie più chiacchierate di Uomini e Donne, soprattutto per i vari rumor sulle crisi che si sono rincorsi nel tempo. Infatti, solo poco tempo fa i fan del programma di Maria De Filippi si erano allarmati pensando che i due si fossero lasciati a causa di un sospetto silenzio sui social. Roberta di Padua, però, ha rotto il silenzio nelle ultime settimane esprimendo tutto il suo amore per il fidanzato. Anzi, pare proprio che la loro storia stia andando a gonfie vele, e che Alessandro Vicinanza sia estremamente fedele alla compagna. Dunque, non ci resta che aspettare una conferma o una foto dell’ex cavaliere in ginocchio di fronte a Roberta, magari con un bell’anello fra le mani.