Roberta Di Padua ed Ermes, Uomini e Donne/ “Non c’è stato un bacio. Per me lui mi vede come un’amica”

Roberta Di Padua e il confronto con Ermes a Uomini e Donne

Dopo il confronto tra Gemma Galgani e Maurizio, Maria De Filippi, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 13 ottobre, chiama al centro dello studio Roberta Di Padua che sta conoscendo Ermes, un ragazzo giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla. A Roberta è bastato vederlo per decidere di tenerlo. Tuttavia, il primo appuntamento, non è andato come sperava Roberta. La dama, infatti, non nasconde la delusione per l’atteggiamento che ha avuto Ermes durante la serata. “Non c’è stato un bacio e neanche un approccio verbale”, svela la dama.

“Non c’è stato un bacio. Ci stiamo conoscendo”, aggiunge il cavaliere. “Io sono molto fisica e amo il contatto fisico anche con i miei amici. Da parte sua questo non c’è e questa cosa non mi piace”, aggiunge ancora Roberta.

Roberta Di Padua chiude con Ermes

Ermes racconta di non essere precipitoso nelle conoscenze e di volersi prendere un’altra settimana di tempo. “Non ho bisogno della prova. Non mi piace questo tipo di approccio perché devo fare tutto io. Devo andare a prenderlo, riaccompagnare e decidere dove andare per la serata. Inoltre, nel posto in cui siamo andati, c’è una terrazza che si raggiunge con l’ascensore o con le scale. All’andata abbiamo usato l’ascensore, al ritorno mi ha detto di fare le scale per evitare il contatto fisico perché comunque l’ascensore era piccolo”, racconta la dama.

Roberta, così, decide di chiudere subito la conoscenza, ma Ermes resta comunque in trasmissione su richiesta di un’altra dama che chiede di conoscerlo. Una richiesta che Ermes accetta.

