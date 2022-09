Roberta Di Padua, flirt con Davide Donadei?/ L’ex Uomini e Donne sbotta: “Sciacalli…”

Roberta Di Padua e la cena con Davide Donadei

Dopo essere stata in silenzio e aver letto numerose critiche per la cena che si è concessa con Davide Donadei, Roberta Di Padua rompe il silenzio e si lascia andare ad un durissimo sfogo sui social. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, dopo il silenzio, sceglie di raccontare la propria verità smentendo qualsiasi flirt esattamente come ha immediatamente fatto lo stesso Davide dopo la diffusione sul web di foto e video della loro cena. “Ho aspettato un po’, è vero. Di cose ne sono state dette tante, alcune giuste, molte errate. Mi direte che p colpa del gossip. Non è così”, scrive Roberta.

“Esiste il gossip ed esiste lo sciacallaggio”, aggiunge ancora l’ex dama di Uomini e Donne. “Raccontare di una cena e di un incontro è gossip; speculare, inventare e condannare una donna single che ancor prima di un personaggio pubblico è una persona normale, è sciacallaggio. (pseudo gossipari che mistificano la realtà e ingannano il pubblico pur di avere seguito sulle proprie pagine)”, scrive ancora.

Lo sfogo di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua che di Uomini e Donne è stata una protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Proprio durante la partecipazione al programma di Maria De Filippi aveva conosciuto Davide Donadei che aveva poi concluso il proprio percorso sul trono scegliendo Chiara. Oggi, però, di fronte ai vari rumors sul suo rapporto con Davide, la Di Padua ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la propria versione dei fatti.

“Con il tempo qualcuno si è ricreduto, qualcuno no. Io lascio sempre la libertà di opinione. Non si può piacere a tutti. La verità, come sempre, verrà fuori ma da me. Il tempo, come già accaduto, darà le risposte”, ha concluso.

