Roberta Di Padua, frecciatina contro Nicole Santinelli?/ “Bisogna riconoscere che non mi sbaglio mai…”

Roberta Di Padua contro Nicole Santinelli?

Tra le protagoniste della scorsa stagione di Uomini e Donne ci sono sicuramente Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. Tra la dama del trono over e la tronista non c’è mai stata molta simpatia. Nel corso della stagione, tra le due non sono mancate discussioni piuttosto accese con accuse da una parte e dall’altra. A distanza di mesi, Roberta e Nicole non si sono più viste e ciascuna sta trascorrendo l’estate con i propri affetti. La Santinelli, infatti, chiusa la storia con Carlo Alberto Mancini, si sta dedicando alla famiglia e agli amici così come Roberta che, nella scorsa stagione del programma di Maria De Filippi non è riuscita a trovare l’amore.

Molto attiva sui social, la Di Padua è solita pubblicare foto e video della sua giornata, ma anche rispondere ai fan. Nelle scorse ore, come fa sapere il portale Coming Soon, la dama si è lasciata andare ad una serie di riflessioni che, a detta di qualcuno, sembrava una frecciatina nei confronti di Nicole.

Le parole di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua non ha mai avuto molta fiducia in Nicole Santinelli ammettendo di non credere nel suo reale interesse nei confronti di Carlo Alberto Mancini che la tronista ha poi scelto, ma con il quale la storia è durata solo qualche settimana. Sui social, la dama, pur non menzionando mai direttamente Nicole Santinelli, si è lasciata andare ad una riflessione che, a detta dei fan, potrebbe essere indirizzata proprio all’ex tronista.

“Sto seguendo tutto, sto vedendo tutto e niente…vabbè. Io quando faccio le mie descrizioni mi puntate il dito, però, bisogna riconsocere che non mi sbaglio mai. Mai una. Ho proprio questa capacità di captare al volo e mi piacerebbe tanto una volta, almeno per una volta, dire ‘c****, mi sono sbagliata’. Vabbuò, io chiuderei qua perché ho già detto troppo”, ha detto.

