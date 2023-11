Roberta Di Padua, gesto di Pace per Ida Platano/ La reazione della nuova tronista di Uomini e Donne

Roberta Di Padua e Ida Platano: arriva la pace a Uomini e Donne?

Per Ida Platano è ufficialmente cominciata una nuova avventura. Dopo undici mesi d’amore con Alessandro Vicinanza, la Platano è tornata ufficialmente single. Nonostante la delusione per la fine della relazione, Ida continua a credere nell’amore al punto da aver deciso di mettersi subito in gioco accettando il trono. Dopo essere stata per anni una protagonista indiscussa del trono over, dunque, Ida si prepara ad esserlo anche di quello classico sperando di appassionare il pubblico che, negli ultimi anni, non ha mai nascosto di preferire le vicende sentimentali degli over rispetto a quelle dei più giovani.

Come Cristian e Brando, dunque, Ida conoscerà i suoi corteggiatori in esterna seguendo le regole previste del trono classico. La sua presentazione come tronista ha spiazzato non solo il pubblico, ma anche il resto del parterre over tra cui, in modo particolare, Roberta Di Padua.

La richiesta di Roberta Di Padua a Ida Platano

Tra Ida Platano e Roberta Di Padua non c’è mai stata molta simpatia soprattutto per le frequentazioni che hanno avuto in comune. Ida è stata fidanzata sia con Riccardo Guarnieri che con Alessandro Vicinanza. Roberta, a sua volta, ha avuto una relazione con il cavaliere pugliese e una breve frequentazione con Alessandro che, in seguito, si è dichiarato per Ida. Tra le due ci sono state diverse discussioni in studio e, nel corso della puntata dedicata alla presentazione di Ida, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Roberta ha fatto una richiesta alla Platano.

Roberta avrebbe infatti chiesto a Ida se ci fosse la possibilità di restaurare un rapporto pacifico tra loro dimenticando così quanto accaduto in passato. Per ora, pare, che Ida non abbia accolto la richiesta della dama.

