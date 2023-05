Roberta Di Padua: “Gli uomini così a me non piacciono..”/ La bordata all’ex Riccardo

Uomini e donne, Roberta Di Padua attacca Riccardo Guarnieri: che succede, prima delle vacanze estive?

É una Roberta Di Padua pungente la protagonista alla ricerca dell’amore al trono over di Uomini e donne, che ora si pronuncia aspramente sul conto dell’ex Riccardo Guarnieri. L’occasione che Roberta ha, per tornare a parlare dell’ex storico conosciuto nel parterre dei protagonisti over alla corte dei sentimenti capeggiata da Maria De Filippi, é un intervento esclusivo concesso tra le pagine di Uomini e donne magazine. Il rotocalco esclusivo dei protagonisti di Uomini e donne dedica uno spazio speciale alla mamma single e “Femme fatale” di Uomini e donne, che Incalzata da una serie di domande ammette di non riconoscere l’ex tarantino, senza nascondere di non nutrire stima per il prototipo di uomo che lui ora incarnerebbe a suo avviso.

Oltre a non rivolgerle più il saluto, da tempo, stando a quanto da lei dichiarato e ripreso sul sito web Gossip & TV, Riccardo Guarnieri avrebbe assunto una condotta televisiva da inguaribile “latin lover”, che non é di gradimento alla dama.

Le dichiarazioni al veleno di Roberta Di Padua contro Riccardo Guarnieri

“Il Riccardo che ho visto al centro del parterre in questo ultimo periodo fatico quasi a riconoscerlo: da quanto ho notato si sta dando molto da fare e l’uomo che vedo non mi piace”, esordisce nell’attacco all’ex, Roberta Di Padua, per poi proseguire: “Lo vedo poco selettivo, famelico di frequentazioni e secondo me si è svalutato: gli uomini così a me non piacciono, non mi fanno sentire unica”. Ma cosa ne penserà Riccardo Guarnieri dell’amara stoccata della storica ex? Nel frattempo, in vista del via alle vacanze estive all’orizzonte, i protagonisti del dating show di Canale 5 sono lontani dalla TV e in attesa della ripartenza delle registrazioni del popolare programma condotto da Maria De Filippi.

