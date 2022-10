Roberta Di Padua: “Ida? Tre amori in un mese”/ Lite a Uomini e Donne: Maria e Tina…

Roberta Di Padua e Ida Platano, scontro a Uomini e Donne

Lite di fuoco nello studio di Uomini e Donne tra Ida Platano e Roberta Di Padua nella puntata del 7 ottobre. Dopo lo scontro avvenuto nella puntata di ieri a causa di Alessandro Vicinanza che, dopo aver chiuso con Ida ha scelto di conoscere Roberta, la lite tra le due dame s’infiamma. Ida ribadisce di non essere affatto gelosa del rapporto tra Alessandro e Roberta aggiungendo, però, di aver voluto sottolineare l’incoerenza di Vicinanza che, dopo aver speso parole importanti per lei, ha voltato immediatamente pagina. “Ti sei innamorata tre volte in un mese”, sbotta Roberta che non nasconde il proprio malcontento nei confronti dell’intromissione di Ida.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono over 7 ottobre: Ida regala gioie?

Una frase, quella di Roberta, che fa letteralmente infuriare Ida che non accetta tale giudizio da parte di Roberta. Tina Cipollari e Maria De Filippi intervengono prendendo posizione sull’argomento e ciò rende ancora più infuocata l’atmosfera in studio.

Roberta Di Padua e Ida Platano: pace dopo la lite a Uomini e Donne grazie a Maria De Filippi

Tina Cipollari si schiera dalla parte di Roberta Di Padua sostenendo la propria posizione. “E’ vero, parlano i tempo. In quaranta giorni si è innamorata quattro volte. C’è stato Marcello, poi Diego, Alessandro e Riccardo”, sbotta Tina scatenando tutto lo studio. Maria De Filippi interviene difendendo Ida e facendo notare a tutti come Ida abbia sempre dichiarato di essere innamorata di Riccardo. Anche Gianni Sperti difende la Platano. “Le hai dato della poco di buono”, sbotta Sperti. “Non è vero, ho solo detto che ha l’innamoramento facile”, replica Roberta. “Non accetto che mi dicano queste cose”, dice Ida lasciando lo studio in lacrime.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri assente/ Ritiro dopo la sfiorata rissa?

Quando la Platano rientra, Maria De Filippi prova a far ragionare le due donne. “Entrambe avete pagato da questa storia (con Riccardo Guarnieri ndr). Poi Roberta ha avuto la storia con Riccardo dopo la fine della sua storia con Ida. Credo che non sia piacevole che due donne si insultino così. Riusciamo ad alzarci?”, chiede la De Filippi. Roberta si alza e si dirige verso Ida con cui sigla la pace con un abbraccio.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Guarnieri piange per Ida Platano a Uomini e Donne/ Lei "Mi sono innamorata…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA