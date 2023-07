Roberta Di Padua in crisi, fuori da Uomini e donne?/ “Credevo di essere tosta…aiuto!”

Roberta Di Padua lascia Uomini e donne? Lo sfogo che insinua il dubbio

Roberta Di Padua é prossima all’addio al format che l’ha resa popolare, Uomini e donne? É il quesito che l’occhio pubblico formula a fronte del nuovo sfogo social della dama, giunto via social. Reduce da un lungo silenzio, riattivatasi sui social, Roberta Di Padua lascerebbe ora intendere di vivere un periodo piuttosto turbolento, tanto che non sarebbe da escludersi un suo imminente addio al dating show.

“In ricarica- fa sapere l’influencer Roberta Di Padua, tra le Instagram stories di chiarimento sulla lontananza dai social-. Queste ultime settimane sono state pesanti, molto”. E lo sfogo che potrebbe preludere ad un addio della dama a Uomini e donne, poi, prosegue senza lesinare i problemi in famiglia per la dama, come l’infortunio del figlio Alex: “La stanchezza di un anno intenso tra la scuola, il lavoro, la casa e tanto altro. Un mese fa Ale si è rotto il polso, questo ha complicato e rallentato il nostro ritmo”. Insomma, l’ultimo periodo non si direbbe di certo roseo per Roberta Di Padua, tra i protagonisti di Uomini e donne, il dating show TV e streaming online Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Roberta Di Padua potrebbe riconfermarsi nel cast di Uomini e donne: il motivo

“Ho scoperto tantissime debolezze che sto cercando di trasformare in punti di forza”, rilascia poi, in aggiunta, la dama di Uomini e donne -. Pensavo di essere tosta, invece no”.

E una domanda, quindi, nasce spontanea. Che la mamma single sia destinata a non fare rientro nello studio di Uomini e donne? La popolare Roberta Di Padua potrebbe non riconfermarsi nel parterre dei protagonisti attivi alla ricerca dell’amore all’attivo a Uomini e donne, il format in ripartenza l’11 settembre in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. O, in alternativa, vedersi confermata tra i partecipanti in gioco alla ricerca dell’amore, tra i protagonisti over 30 della trasmissione che l’ha resa protagonista.

Questo a grande richiesta dei fan e in barba alla polemica web in corso, che vede gli utenti attivi via social chiedere la sostituzione dei veterani con delle new entries nel cast di Uomini e donne. A settembre 2022 Roberta Di Padua segnava un nuovo ritorno a Uomini e donne, da mamma single, dichiarandosi ancora una volta alla ricerca dell’amore sotto i riflettori tv. Che il percorso della over a Uomini e donne non sia ancora giunto all’epilogo? Nell’attesa della conferma o bocciatura di Roberta a Uomini e donne, The Kolors mettono a segno un nuovo traguardo musicale…

