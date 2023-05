Roberta Di Padua: “Io le persone le fiuto da lontano…”/ La bordata a Nicole Santinelli

Uomini e donne, Roberta Di Padua torna all’attacco di Nicole Santinelli: lo sfogo é social!

Roberta Di Padua torna protagonista del crossover avviato a Uomini e donne, con Nicole Santinelli. La dama partecipante al trono over torna a pronunciarsi aspramente, in modo non troppo velato, sul conto della tronista uscente del programma dei sentimenti di uomini e donne. Le due donne diventavano acerrime nemiche, nelle ultime puntate di Uomini e donne, in particolare quando Roberta, dama tra i protagonisti over, ammetteva l’interesse nutrito verso il corteggiatore della tronista, Andrea Foriglio. Il che finiva per indispettire la bionda Santinelli, fino a scatenarsi degli accesi botta e risposta tra le due. Al termine del trono, tuttavia, Nicole Santinelli ha scelto come compagno di vita Carlo Alberto Mancini. Una coppia scoppiata sul nascere, a quanto pare, dal momento che via social é ora virale un video-audio in cui il giovane dichiara in lacrime ormai chiusa la lovestory con la capitolina. A detta di lui, così come si rileverebbe nel messaggio sibillino, Nicole subirebbe il fascino dell’uomo sfuggente e che alla donna non darebbe certezze, insomma l’esatto contrario del prototipo che lui rappresenta, di compagno presente, in modo anche “impetuoso”.

E, intanto, sulla scia delle contestazioni social sollevate da chi -tra gli internauti – taccia Nicole Santinelli di aver registrato una falsa scelta, in quanto non dettata dai sentimenti a Uomini e donne, pensata magari per visibilità e a fin di business, Roberta Di Padua infierisce.

In un video che é ora dato in pasto agli utenti nel web, Roberta Di Padua attacca non troppo velatamente Nicole Santinelli: “Vi volevo fare un saluto veloce e vi volevo ringraziare, grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto, tantissimi, la cosa bella di questi messaggi è che avevano tutti la stessa frase, alla fine come sempre avevi ragione tu. Io ho ragione non perché io sia la più intelligente o la più brava, assolutamente no”. Quindi, la over di Uomini e donne rivendicherebbe che le sue valutazioni sulla Santinelli stiano rivelandosi fondate: “Ho preso talmente tanti pali, tanti no, tante porte ,tante inculatu** che quando c’è qualcosa che non va, le persone le riconosci subito, io le fiuto da lontano e quindi non è stato difficile, quindi per me è stato al primo sguardo, non è stata una novità per me, era una questione di tempo, io nella vita non ho mai fretta. Io aspetto”. Ma non é tutto.

L’attacco di Roberta Di Padua allude anche all’ospitata TV dell’ex coppia a Verissimo

In riferimento alla rottura tra Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli, con l’annesso video dello sfogo dell’ex corteggiatore, Roberta Di Padua aumenta il carico alludendo anche all’ospitata TV che i due ex registravano di recente a Verissimo, come coppia : “La cosa che mi fa più sorridere è che questo arriva dopo un’intervista e una copertina, dopo delle dichiarazioni che sono uscite dieci giorni fa. Voglio ringraziare tutti i vari blog a cui non sto simpatica, la cui cosa è reciproca perché graie a voi io sto ancora qua”. E, in conclusione: “In ultima analisi, aggiungerei che non è finita qua, se il mio sesto senso non sbaglia, ne vedremo delle belle“.

Questo, mentre il web é in tilt per un audio di Nicole Santinelli, in cui lei dichiara di non poter negare il sentimento nutrito a Uomini e donne verso Andrea Foriglio. Che la tronista abbia ripreso i contatti con l’osteopata, fino alla rottura con Carlo, e presto possa ufficializzarsi la coppia Nicole Santinelli e Andrea Foriglio? Chissà.











