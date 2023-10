Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne?/ Lite con Marco e duro sfogo: “Basta, me ne vado”

Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne?

Tra le dame storiche del trono over di Uomini e Donne c’è Roberta Di Padua che non è ancora riuscita a trovare l’uomo giusto con cui costruire una relazione. Nonostante parta con tutte le buone intenzioni, Roberta è poi costretta a fermarsi di fronte alla poca intraprendenza degli uomini che ha davanti. A dichiararlo è stata lei stessa nel corso della puntata di Uomini e Donne del 16 ottobre. Mentre al centro dello studio c’erano Marco e Claudia che hanno svelato i dettagli dell’ultimo appuntamento spiegando di stare bene, ma di non essersi baciati, Roberta è intervenuta puntando il dito contro Marco.

Marco e Roberta, infatti, sono usciti insieme, ma tra i due non ha funzionato. La dama ha svelato che il cavaliere si è sentito soffocato dal messaggio del buongiorno e che lui non ha gradito la sua intraprendenza.

Roberta Di Padua stanca degli uomini

Roberta Di Padua, inoltre, ha svelato di essere rimasta delusa anche da Ermes, il ragazzo giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla e con cui ha chiuso non gradendo il suo atteggiamento. Roberta, così, dichiara di essere stanca dell’atteggiamento poco intraprendente degli uomini e di essere pronta anche ad andare via dalla trasmissione.

“Maria io non ce la faccio più. Fuori e dentro di qui l’andazzo è questo. Sono proprio morti. Non posso pensare che dopo due Spritz a 35 anni stanno cappottati”, ha sbottato Roberta riferendosi a Ermes.

