Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne per Alessandro Vicinanza/ “Mi sono rotta le palle. Non voglio…”

Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne dell’8 gennaio. Maria De Filippi apre l’anno con il botto. La conduttrice manda in onda un filmato in cui Alessandro Vicinanza fa una sorpresa a Cristina Tenuta convincendola ad uscire con lui. Al termine del filmato, in studio, Roberta Di Padua resta prima in silenzio e poi annuncia, a sorpresa, la decisione di lasciare ufficialmente la trasmissione.

“L’avevo immaginato e quindi ha fatto bene Cristina a farlo però io ho raggiunto una consapevolezza mia in generale e oggi lascio il programma“, annuncia Roberta. “Tu oggi mi devi dire perché“, interviene Tina Cipollari. “In questo programma si viene a cercare il fidanzato e ad oggi non voglio più un fidanzato. Voglio stare da sola. Non voglio lasciare il numero ad altre persone, non voglio conoscere altra gente. Non voglio più frequentare una persona che toglie a me per dare qualcosa ad un’altra persona che neanche conosce. Non voglio più stare qui a guardare, mi sono rotta le palle. Vado a casa, non guardo la televisione, faccio la mia vita e sto bene”, annuncia Roberta che non nasconde di essersi fatta male.

Le parole di Alessandro Vicinanza per Roberta Di Padua

Dopo aver ascoltato Roberta, Alessandro Vicinanza prova a convincerla a restare in trasmissione. “Io non voglio che se ne vada ma non me la sento… Un po’ mi spaventa“, commenta Tina Cipollari. “Lui può dire quello che vuole, ma io ho deciso”, replica Roberta. “Lui ha ragione a dire che è un po’ spaventato perché ha chiuso una storia due mesi fa“, interviene Tina difendendo Alessandro. “Lui è venuto qui a mettersi in gioco e ha detto che aveva un conto in sospeso con Roberta”, ribatte Gianni che, invece, difende Roberta.

“Ma tu sei pazzamente innamorata di Alessandro? Non capisco come fai a rinunciare al programma al punto da andare via perché non sopporti di vedere Alessandro uscire con un’altra donna”, dice ancora Tina. “Tu hai idealizzato un amore che non c’è“, dice ancora Gianni che la esorta a non andare via così come Tina Cipollari. A sorpresa interviene anche Marco che ammette di essere molto interessato a Roberta che, però, resta sulla sua idea di lasciare lo studio.











